NY株式11日（NY時間11:18）（日本時間01:18）
ダウ平均　　　50110.34（-77.80　-0.16%）
ナスダック　　　23030.16（-72.31　-0.31%）
CME日経平均先物　58240（大証終比：+640　+1.10%）

欧州株式11日GMT16:18
英FT100　 10484.19（+130.35　+1.26%）
独DAX　 24881.08（-106.77　-0.43%）
仏CAC40　 8331.29（+3.41　+0.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.506（+0.054）
10年債　 　4.166（+0.024）
30年債　 　4.803（+0.019）
期待インフレ率　 　2.328（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.795（-0.013）
英　国　　4.479（-0.027）
カナダ　　3.334（-0.028）
豪　州　　4.757（-0.072）
日　本　　2.232（-0.049）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.13（+1.17　+1.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5077.00（+46.00　+0.91%）

ビットコイン（ドル）
66596.19（-2017.49　-2.94%）
（円建・参考値）
1021万3858円（-309422　-2.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ