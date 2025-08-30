ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式11日（NY時間11:18）（日本時間01:18）
ダウ平均 50110.34（-77.80 -0.16%）
ナスダック 23030.16（-72.31 -0.31%）
CME日経平均先物 58240（大証終比：+640 +1.10%）
欧州株式11日GMT16:18
英FT100 10484.19（+130.35 +1.26%）
独DAX 24881.08（-106.77 -0.43%）
仏CAC40 8331.29（+3.41 +0.04%）
米国債利回り
2年債 3.506（+0.054）
10年債 4.166（+0.024）
30年債 4.803（+0.019）
期待インフレ率 2.328（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.795（-0.013）
英 国 4.479（-0.027）
カナダ 3.334（-0.028）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.13（+1.17 +1.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5077.00（+46.00 +0.91%）
ビットコイン（ドル）
66596.19（-2017.49 -2.94%）
（円建・参考値）
1021万3858円（-309422 -2.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50110.34（-77.80 -0.16%）
ナスダック 23030.16（-72.31 -0.31%）
CME日経平均先物 58240（大証終比：+640 +1.10%）
欧州株式11日GMT16:18
英FT100 10484.19（+130.35 +1.26%）
独DAX 24881.08（-106.77 -0.43%）
仏CAC40 8331.29（+3.41 +0.04%）
米国債利回り
2年債 3.506（+0.054）
10年債 4.166（+0.024）
30年債 4.803（+0.019）
期待インフレ率 2.328（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.795（-0.013）
英 国 4.479（-0.027）
カナダ 3.334（-0.028）
豪 州 4.757（-0.072）
日 本 2.232（-0.049）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝65.13（+1.17 +1.83%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5077.00（+46.00 +0.91%）
ビットコイン（ドル）
66596.19（-2017.49 -2.94%）
（円建・参考値）
1021万3858円（-309422 -2.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ