2/22猫の日にお勧めのしっぽ型スイーツ？東京ばにゃ奈クッキーズ名古屋初上陸が可愛すぎる！
●記事冒頭まとめ
・東海エリア初登場の注目スイーツ
・猫の日に合わせた期間限定の出店
・限定商品からグッズまでフル展開
猫の鳴き声ニャンニャンニャンの語呂合わせにちなんた猫の日に向けて(2月22日)、猫好き必見のスイーツが名古屋にやってきます！
東京駅で人気のクラフトクッキーブランド『東京ばにゃ奈クッキーズ』です。
2月15日(日)から24日(火)までの期間限定で「ジェイアール名古屋タカシマヤ」地下1階イベントスペースに登場。
東海エリアでは待望の初出店となる要注目のポップアップです。
可愛さと本格素材を両立
待望の名古屋初上陸です！
『東京ばにゃ奈クッキーズ』は「東京ばな奈ワールド」と「CHOCOLATE Inc.」が共同開発したクラフトクッキーブランドです。
北海道産発酵バターや厳選小麦、口どけの良い砂糖など素材にこだわり、東京ばにゃ奈のしっぽ型に焼き上げたサクサク&ほろほろの食感が特長です。
2025年7月に誕生した「東京ばな奈」の新しいキャラクター。その名も「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく、「ばにゃ奈」です。
とっても可愛いのにちょっとドジな「ばにゃ奈」たちが主役で、普段はJR東京駅でしか出会えないブランドだけに、今回の名古屋出店は見逃せませんね！
定番6フレーバーを一挙紹介
推しキャラで選ぶ多彩な味わい
ラインアップはすべて3枚入501円。
バナナバター、メープルラテ、トマトチーズ、梅バター、宇治抹茶あずきバター、黒ごまバターの全6種です。
甘いものはもちろん食事感覚の味わいまで幅広く、手土産にも自分用にも選びやすいのが魅力です。
1箱購入ごとにキャラクターステッカーが付くお楽しみも(シールの絵柄はランダム)。
①バナナバター味
北海道産発酵バターとバナナの美味しさを練りこんで、サクサクほろほろ食感に焼き上げています。
キャラクタ⇒ばにゃ奈。真面目系でドジ。失敗しても、決してめげない。
②メープルラテ味
カナダ産メープルシュガーと優しい甘みの練乳パウダーを練りこんで、香り豊かに焼き上げています。
キャラクター⇒ラテ。後輩系ドジで、空気は読めないが、心は強い。
③トマトチーズ味
3種のスパイスを練りこんで、トマトとチーズが香る、まるでピザのような味わいのクッキーです。
キャラクター⇒ナポリ。イタリアンな風を吹かせる、キザ系ドジ。
④梅バター味
甘酸っぱい梅と北海道産発酵バターという新しい出会い。さらに隠し味に、しそも忍ばせています。
キャラクター⇒うめ。すぐ恋に落ちる、お嬢様系ドジ。
⑤宇治抹茶あずきバター味
天保七年創業矢野園の香り高い宇治抹茶と北海道産あずき。まるで宇治金時のような和のクッキーです。
キャラクター⇒まっちゃ。常に動じないクール系ドジ。5・7・5を嗜む。
⑥黒ごまバター味
こだわりの黒ごまを炒って、ぎっしりと練り込んでいます。香ばしいごまの風味が口いっぱいに広がります。
キャラクター⇒ごま。筋トレ大好きな熱血系ドジ。
詰合せ&週末限定スイーツも登場
ここでしか買えない特別感！
走る「ばにゃ奈」のイラストを描いた3味入り「ねこさんボックス(9枚入1,620円)」と、「ばにゃ奈」が暮らすNEKOTOKYOを描いた全6味入り「大集会ボックス(18枚入3,240円)」の限定パッケージも展開。
キャラクターステッカー3枚付き
スペシャルステッカー1枚付き
さらに金土日祝限定で販売される「ビッグソフトクッキー チャンクル(3個入1,080円)」は、3種類のチョコレートチャンクがゴロゴロ入った、バナナキャラメル味の柔らか食感。
キャラクターネームは、猫になりたい犬「チャンクル」です。
今回の出店の中でも、特にレアなキャラクターということで、販売日を狙ってぜひ訪れてください！
グッズ展開もフルラインナップ
推しばにゃ奈と一緒におでかけ
期間中はお菓子だけではなく、グッズも充実の品揃え！
人気のぬいぐるみ(1,561円)はもちろん、「ばにゃ奈」が暮らすNEKOTOKYOを描いたトートバッグ(1,381円)や、全6種類のピンバッジ(各601円)など、猫好き・キャラもの好きにはたまらないラインナップです。
ぬいぐるみ1,561円
東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽがチャームポイント。
よく見ると、目も東京ばな奈シルエットで、しっかり自立もします。
重ねるとキャットタワーのようになるパッケージもGOOD！
トートバッグ1,381円
ピンバッジ各601円
開催情報まとめ
会場はJR名古屋駅直結の「ジェイアール名古屋タカシマヤ」地下1階イベントスポット。
開催期間は2月15日(日)から24日(火)で、営業時間は10時～20時(2月16日のみ18時閉店)です。
人気商品のため早期完売の可能性もあるので、気になる人は早めの来店がお勧めです。
猫の日を盛り上げる『東京ばにゃ奈クッキーズ』。東京まで行かなくても地元で買える、この貴重な機会をぜひお見逃しなく。
イベント名：東京ばにゃ奈クッキーズ
開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階イベントスペース
開催期間：2/15(日)～24(火)
開催時間：10:00～20:00
公式サイト：https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html