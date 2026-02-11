「オオタニがジャッジほどいい打者だったシーズンは1度もない」新たなMLB格付けをめぐって米ファンが怒り爆発「差は歴然だ」「OPSも上回っているんだぞ！」

新たな格付けをめぐって議論を呼んでいる(C)Getty Images

米メディアの格付けをめぐって波紋

米スポーツ専門局『FOX SPORTS』が公式Xで公開したランキングをめぐって波紋を呼んでいる。

「2026年のMLBシーズンに向けてトップ10にどの選手を入れる？」と投稿されたラインアップでは1位に大谷翔平（ドジャース）、2位がアーロン・ジャッジ（ヤンキース）、5位にフアン・ソト（メッツ）、6位にカル・ローリー（マリナーズ）などが並んでいる。

【写真】大谷がジャッジより上？波紋を呼んでいる実際のランキング投稿

本格的なメジャーのキャンプインを前に改めて2026年シーズンへの期待を盛り上げようとする企画と見られるが、米ファンにとって見過ごせなかったのが、ヤンキースの強打者、ジャッジが大谷に次いで2位にランクインされたことにあったようだ。

早速、同投稿には「これは奇妙だ」「全然納得いかない」「攻撃面から見たらジャッジが明らかに優れている」「OPSだってジャッジが上回っている！」「差は歴然だ」「オオタニがジャッジほどいい打者だったシーズンは、一度もない」など怒りの声が続々と上がっている。

リーグは分かれたが、これまでもジャッジと大谷はMVP争いの比較対照となるなど、論議を呼んできた経緯がある。

昨年の大谷の打者成績は158試合に出場、打率.282、55本塁打、102打点。OPS1.014。投手としても14試合に登板、1勝1敗防御率2.87。シーズン後には3年連続4度目のMVP受賞を満票で決めている。