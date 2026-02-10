インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、高級腕時計の正規販売店「HARADA」と共同で「腕時計が似合う男性芸能人」についての調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

【画像】意外な《男性芸能人》もランクイン？ TOP10を全部見る！

調査は2026年1月16日から同月29日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、シンガー・ソングライターで俳優のGACKTさん。79票でした。「派手で高級な時計が似合いそうだからです」（40代男性）、「センスがよい方なので高級時計も似合いそう」（50代男性）、「何を着けても似合いそうな雰囲気がある」（70代男性）といったコメントがあったということです。

2位には、俳優の舘ひろしさんがランクイン。92票でした。「ダンディーな感じが、腕時計が似合いそうだから」（40代女性）、「ビシッとしたスリーピースの袖から見える高級腕時計が似合いそう」（70代男性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は俳優の木村拓哉さんで、121票獲得しました。「いつまでも格好よい男性なので、時計のブランド力も引き立つから」（40代男性）、「何を着けても似合うし、シックでデザインに嫌味がなさそうなものを選びそうだから」（50代男性）などの回答が集まったとのことです。