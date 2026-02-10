2025年末コンビ解散の吉本芸人が見つけた“新たな目標”…「合格率5.5％」難関資格への挑戦を決めたワケ
2025年12月30日にお笑いコンビ「チーモンチョーチュウ」を解散し、現在はピン芸人として新たなフィールドへ挑戦し続けているきくちこうすけさん。
きくちさんは2019年より、“手話×お笑い＝シュワライ！”をテーマに掲げる「よしもと手話ブ！」の一員として活動を開始。ろう者も聴者も同時に笑えるお笑いライブに出演しています。今回は、きくちさんの手話に対する思いを伺いました。
◆娘の友人の父との出会いと「手話×お笑い」の閃き
――きくちさんが手話の活動を始めたきっかけを聞かせてください。
きくちこうすけさん（以下、きくち）：僕の手話との出会いは2018年です。もともと僕は、1人で1時間喋り続けるトークイベントを隔月ペースで6〜7年開催していたんです。そのスピンオフ企画として、後輩のLLR・福田から「1時間踊り続けるライブってどうですか？」と、自分が踊らないからって気楽に投げられたんですよ（笑）。
でも、それも面白いかもなと思って。1人では無理だったので、毎回ゲストを呼んで実際に開催していました。そのイベントに、当時ダンスを習っていた幼稚園生の娘を出演させたことがあるんです。その時、娘の友達も一緒に出てもらったのですが、その子のお父さんが難聴の方だったんですよ。
――お友達のお父様もイベントを見に来てくれたのですか？
きくち：はい。娘さんが踊る姿を見て、すごく楽しんでくれていました。でも、その方が今回のイベントを「音」の部分まで含めてどこまで楽しめたのだろうか？という疑問も頭に浮かんだんです。聞こえづらい人でも100％に近い満足度を得られるお笑いライブって何だろう？と考えた時、「1時間喋り続けるライブを手話でやればいいんじゃないか」と思い至りました。
――それはすごい発想ですね！
きくち：すぐに当時のマネージャーに、芸人初の手話通訳士であるカエルサークルのソイくんを紹介してもらいました。最初は「手話とは何ぞや」というところから始まり、簡単な挨拶などを教えてもらいましたね。学びたいと思ってから実際に動き出すまで、本当に早かったです。滞りなくトントン拍子といった感じ。もし、その段階で何か引っかかっていたら、手話は始めていなかったかもしれません。
◆「よしもと手話ブ！」への合流と「野良」での実践
――2019年には、「よしもと手話ブ！」が設立されました。
きくち：ソイくんのプロジェクトとして立ち上がった部活なんです。そこで僕も手話に興味のある芸人ということで声をかけてもらって。ピン芸人の上河内貴人も、手話検定3級を持っているということで本人の直訴で入部しました。当時は手話に関連する仕事をしていた次長課長の河本さんや、麒麟の田村さんも参加していましたね。
――とはいえ、その頃のきくちさんは手話を始めてまだ1年ほどですよね。どのように上達していったのですか？
きくち：僕の活動を知ったお客さんが、ろう者の友達を連れてきてくれたんですよ。手話は学んでも使えなければ意味がない。だから、その人と手話で会話をし続けました。そこで「それは違う」とか「こうした方がいい」といった、わかりづらい表現方法を直接教えてもらったんです。
◆お笑いを手話へ昇華する難しさと意外なこだわり
――ダンスの時と同様に、教室や講習会などには通わなかったのですね。
きくち：そうなんですよ。でもその代わり、ろうの友達がまた別の方を紹介してくださったりして、どんどん知り合いの輪が広がっていったんです。実は手話って個人で結構クセがあるので、いろんな方にお会いすることで読み取りの勉強にもなりました。基礎はテキストやYouTube、実践は飲みに行くことで学んでいます（笑）。
