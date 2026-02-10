人間と猫の歴史のはじまり

猫の祖先は、約13万年前に中東の砂漠などに生息していた「リビアヤマネコ」だといわれています。

人々が農耕を始めるようになると、農作物を狙うネズミが多く発生するようになりました。

ネズミを捕食しようとやってきたヤマネコ。人懐こい性格だったこともあって人間社会で暮らすようになり、家畜化されていきました。

その歴史は、約9500年前からすでに始まっていたと考えられています。

2004年、キプロス島にある遺跡から人間と一緒に埋葬された猫科の動物の骨が発見されたのです。猫は人の骨の近くに埋められていたことから、意図的に一緒に埋葬されたといわれています。

世界中に広がっていった猫

人と猫との関係性は、中東地域だけでなく、交易や文化交流を通じて世界中へと広がっていきます。

特に、古代エジプトでは、オス猫は太陽神・ラーの象徴とされ、メス猫は女神・バステトの化身として、豊穣や子孫繁栄の守り神として大切にされるようになりました。

猫が死ぬとミイラ化して埋葬する地域もあり、これまでに複数の猫のミイラが見つかっています。古代エジプトでは、王族や貴族など高貴な身分の人にのみ施された埋葬方法だったといい、いかに猫が大切にされていたかが分かります。

日本で猫が暮らし始めたのは？

日本に猫がやってきたのは、稲作文化が根付いた奈良時代～平安時代ごろと考えられていました。しかし近年、長崎県の壱岐島にある遺跡から、弥生時代のものと思われる猫の骨が見つかっており、定説よりも早い時期から日本列島に猫が存在した可能性があります。

平安時代になると、猫は天皇や貴族の間で愛玩動物として飼育されるように。『枕草子』や『源氏物語』など、数多くの記録の中に猫の愛らしい姿が描かれています。

江戸時代以降は、庶民の間でも身近な存在として広く人々に愛されることとなります。

現在、猫の飼育頭数は900万匹を超えるとされており、犬と並ぶ人気のペットです。

また、猫に関連する商品やサービスが与える経済効果「ネコノミクス」は、年間2兆円以上と推計されており、日本経済を動かす重要な原動力となっています。

まとめ

人間と猫との関係性は、偶然の出会いから始まり、長い時間をかけて築かれてきました。農耕の発展とともに人々の生活圏に近づいた猫は、ネズミ対策という実用的な役割を担いながら、次第に人々の暮らしに溶け込んでいったのです。

そして、交易路や文化の広がりと共に世界各国へ広がっていき、ときにはその土地を見守る神様に、またあるときは癒しの存在として愛されてきました。

今、私たちのそばで丸くなっている猫も、はるか昔から続く物語の延長線上にいるのだと思うと、より一層愛おしさが増してきますね。