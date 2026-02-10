優先順位が変わる。男性が「時間つくるよ」と口にするのは本命サイン
「最近忙しくて」と言いながらも、少しの時間を見つけて連絡をくれたり、会う調整をしてくれる男性っていませんか？忙しさそのものより、どう向き合うかに本気度は表れるもの。本命相手ほど、男性は“時間がない”を理由に関係を後回しにしません。
男性の優先順位の上位になっているということ
男性は本命相手には、仕事や用事の合間でも「少し会えない？」「この時間ならどう？」と具体案を出してきます。時間は有限だからこそ、時間を作ろうとする行動そのものが本命サイン。あなたが男性の優先順位の上位になっているという証拠です。
会えない理由より会うための方法を探す
男性は本命相手に対しては、断るための理由探しより、会える方法を考えます。短時間でも顔を合わせる、電話に切り替えるなど、形を変えてでも関わろうとするのは、関係を途切れさせたくない気持ちの表れです。
長期的な関係を前提にしている
忙しさは一時的でも、関係は続くもの。そう考えているからこそ、男性は本命相手には今の積み重ねを大切にします。「落ち着いたら」ではなく、「今どうするか」を考える姿勢は、先を見据えた本命行動です。
男性が忙しくてもあなたと過ごす時間を作ろうとするのは、あなたを後回しにしない本命行動。言葉より、具体的な調整や提案があるかに注目してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
