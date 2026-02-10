·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆŽ¢ÉÔ°ÂŽ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ÄÃËÀ¤Ï¡Ö·ÐºÑÌÌ¡×¡¢½÷À¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥ï¥±¤Ï¡©¡ÚÃË½÷2000¿ÍÄ´ºº¡Û
·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Øafb¡Ê¥¢¥Õ¥£¥Ó¡¼¡Ë¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¡¼¥¤¥Ã¥È¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö·ëº§´Ñ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ëº§¤ËÈ¼¤¦À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ÛÃË½÷ÊÌ¤Î¡Ö·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ëºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¡×¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢20¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ä¤¿¤á¤é¤¤¤ò´¶¤¸¤ëºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê23.9¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¡Ê22.1¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÙÉ¹³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§¤ËÈ¼¤¦À¸³èÈñ¤ä¶µ°éÈñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤«¤é40Âå¤Ç¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¤¬Ìó2³ä¤È¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¸½¼ÂÅª¤Ê»Ù½Ð¤¬¶ñÂÎ²½¤¹¤ëÇ¯Âå¤Ç¤¢¤ë40Âå¤Ç¤Ï24.3¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤äÉéÃ´¡×¤Ç¤Ï20Âå¤Ç9.0¡ó¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤¯¡¢¾Íè¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡ÖÆÃ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÃËÀ27.7¡ó¡¢½÷À20.0¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¡ÊÆ±27.7¡ó¡¢16.4¡ó¡Ë¤¬½÷À¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±12.8¡ó¡¢19.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖµÁ¼Â²È¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡ÊÆ±7.3¡ó¡¢14.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÉéÃ´¡×¡ÊÆ±5.3¡ó¡¢7.2¡ó¡Ë¤ÇÃËÀ¤è¤ê¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¤ä¤¹¤¯¡¢½÷À¤Ï·ëº§¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¿¦¶ÈÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò°÷¡¦¸øÌ³°÷¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¡×¡Ê24.8¡ó¡Ë¤ä¡Ö¼«Í³¤ä»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¡×¡Ê14.1¡ó¡Ë¡¢Àì¶È¼çÉ×¡¦¼çÉØÁØ¤Ç¤Ï¡ÖµÁ¼Â²È¤Ê¤É¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡Ê26.1¡ó¡Ë¡¢¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶ÈÁØ¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¡Ê20.3¡ó¡Ë¤¬Â¾¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤éÆ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â·ëº§¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï·ëº§¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îºß¤êÊý¤â¤µ¤é¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©¡¼¥¤¥Ã¥È¡¿·ëº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤°ìÈÖ¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¡©ÃË½÷2,000¿Í¤Ë·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ÎÍýÍ³¤òÄ´ºº