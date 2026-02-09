NHK¤«¤é¡Ö¼õ¿®·ÀÌó¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤â¼õ¿®ÎÁ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ë¡Âè64¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¾ò¤Ç¤Ï¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼õ¿®ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤¿¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤ÏNHK¤ÎÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢NHK¤È¼õ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NHK¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊüÁ÷Ë¡¤Ë´ð¤Å¤ÁíÌ³Âç¿Ã¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¼õ¿®µ¬Ìó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤È¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÈÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿µ¬Ìó¤Ë´ð¤Å¤¯À©ÅÙ¾å¤ÎµÁÌ³¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇNHK¤ÎÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼õ¿®·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
NHK¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¶ÈÌ³¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤ä¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤ÈÊÂ¤Ö¡ÖÉ¬¿Ü¶ÈÌ³¡×¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊüÁ÷Ë¡¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬É¬¿Ü¶ÈÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼õ¿®·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£NHK¤Î¸ø¼°ÀâÌÀ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖNHK¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¼õ¿®ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡ÖNHK¤ÎÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ°ìÄê¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤¤¡¢ÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤¬É¬¿Ü¶ÈÌ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÍ×ÈÝ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤ÉÃ¼Ëö¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NHK¤ÎÇÛ¿®¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼õ¿®¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
NHK¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÎ®¤ì
NHK¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖNHK ONE¡×¤òÀ¤ÂÓ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ä¼õ¿®·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍÑÅÓ¡×¤ä¡ÖÃÏ°è¡ÊÊüÁ÷¶É¡Ë¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼êÂ³¤¤ò·Ð¤ÆÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÂÓ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÃÏ¾å·ÀÌó¤ä±ÒÀ±·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖNHK ONE¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¡¢ÊÌÅÓ¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÉ¬Í×¤ä¡¢ÄÉ²Ã¤Ç¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
NHK¤Î¼õ¿®·ÀÌó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ë¡Âè64¾ò¤Ë´ð¤Å¤¡¢NHK¤ÎÊüÁ÷¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¼õ¿®ÀßÈ÷¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢NHK¤ÎÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¼Ëö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°ìÄê¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÇÛ¿®¤Î¼õ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍÌµ¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬NHK¤ÎÊüÁ÷¤äÇÛ¿®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼õ¿®·ÀÌó¤ÎÍ×ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ NHK ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä½¸ ¼õ¿®ÎÁÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¼õ¿®ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏµÁÌ³¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ NHK ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤È¼õ¿®ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ 2025Ç¯10·î¤«¤é²þÀµÊüÁ÷Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£¸å¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー