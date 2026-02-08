黒でまとめてるだけじゃアカ抜けない？40代“地味見え”を回避する「黒コーデ」更新ルール
何にでも合わせやすく、シックにキマる“黒”は、40代にとって頼れる定番カラー。ただし着こなし次第では、無難すぎたり、重たく見えてしまうことも少なくありません。これ実は「黒が似合わなくなった」のではなく、素材やバランスが今の自分とズレてきているだけ。そこで今回は、手持ちの黒アイテムを活かしながら、40代がこなれ感を出すための着こなしポイントを紹介します。
質感を変えてのっぺり見えを回避。異素材ミックスで奥行きを出す
全身同じような素材感の黒でまとめると、どうしてものっぺりした印象になりがち。そこで意識したいのが、異素材を組み合わせて奥行きをつくることです。
例えば、黒ニットにレザー調パンツを合わせるだけでも、柔らかさと光沢のコントラストが生まれ、同じ黒でも立体感が出ます。さらにインナーに少しだけ色を仕込めば、黒の重さを和らげつつ、こなれた印象に。
明るめカラーを仕込んで顔まわりをトーンアップ
黒は引き締め効果が高い反面、顔まわりが暗くなると疲れて見えやすいのが40代の悩み。そこで活躍するのが、レフ板効果のある明るめカラーです。
取り入れやすいのは、カーディガンやインナーのレイヤード。ライトグレーや白を差し込み、ボタンを少し開けて抜け感をつくるだけで、黒コーデが一気に軽やかに。パールネックレスなど、光を集める小物を足すのも効果的です。
上下のボリュームに差をつけてメリハリを意識
黒コーデはシルエット次第で印象が大きく変わります。タイトすぎると古見えし、ゆるすぎるとラフになりすぎることも。
ポイントは上下どちらかにメリハリをつけること。ゆったりトップスには細身ボトムスを、タイトトップスにはボリュームのあるボトムスを合わせると、バランス良くまとまります。異素材や小物で軽さを足せば、今っぽさも自然にプラスできます。
黒は万能だからこそ、着こなしに差が出やすい色。素材、明るさ、シルエットのどこか１点を意識するだけで、いつもの黒コーデはグッと洗練されます。ぜひ今日のスタイリングから、無難な黒コーデを“こなれた黒コーデ”へ更新してみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
