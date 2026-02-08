IT関連機器などを手がける東プレ（東京都中央区）は、アニメ「機動戦士ガンダム」シリーズとコラボレーションしたゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の予約受付を、2026年2月6日〜3月6日までの期間、全国の家電量販店およびインターネット通販などで行う。発送は3月下旬から順次の予定。

ゴールドカラーの「百式モデル」など4モデル

静電容量無接点方式を採用した「GX1 Plus」をベースに、「機動戦士Ζ（ゼータ）ガンダム」「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」両作品に登場するメカ（モビルスーツ、MS）「Ζガンダム」「百式」、「νガンダム」「サザビー」がモチーフのデザインを採用した特別仕様となっている。

いずれもテンキーレスで、日本語配列（91キー）、英語配列（87キー）のモデルが選べる。予約特典として、各モデルのデザインに合わせた特製リストレストが付属する。

ラインアップと市場想定価格は、「Ζガンダムモデル」「ν（ニュー）ガンダムモデル」「サザビーモデル」が各5万4780円前後（税込）、「百式モデル」が6万5780円前後（同）。