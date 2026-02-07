開幕スタメンのカズ、5年ぶりJリーグは前半20分で途中交代
福島ユナイテッドFCに所属する元日本代表FW三浦知良が、5年ぶりにJリーグのピッチに立った。
カズは明治安田J2・J3百年構想リーグ開催中の期限付き移籍で、今冬に横浜FCから福島に加入。7日の開幕節ヴァンフォーレ甲府戦でスターティングメンバー入りを果たした。2021年3月のJ1リーグ第3節浦和レッズ戦のJリーグ公式戦出場となり、自身が保有するJリーグ公式戦の最年長出場記録を「58歳346日」に塗り替えた。
カズが最前線に立った甲府戦では相手FW三平和司の先制点を許し、福島は早々にビハインドの展開となる。カズは複数回相手のファウルを誘うなど懸命にプレーしたが、前半20分に樋口寛規と交代。2017年3月のJ2リーグ第3節ザスパクサツ群馬戦以来となるJリーグ公式戦での得点はお預けとなった。
【動画】三浦知良、1795日ぶりJリーグ出場
🇯🇵1795日ぶりのJリーグ出場へ👑
福島へ加入した三浦知良が58歳で開幕スタメン！
圧倒的な経験値を活かして最年長ゴールを狙う🔥
🏆明治安田J2・J3百年構想リーグ 第1節
🆚甲府×福島
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN#Jリーグ開幕 pic.twitter.com/AWZwgcaW4E
カズが5年ぶりのJリーグの舞台で躍動📷
🇯🇵公式戦最年長出場記録を
大きく更新した58歳の三浦知良
短い出場時間でも攻守で違いを見せた！
🏆明治安田J2・J3百年構想リーグ 第1節
🆚甲府×福島
📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN#Jリーグ開幕 pic.twitter.com/P1FVV1FnGS