マリメッコのニットバッグに新柄登場♡Keidasで春スタイルを刷新
フィンランドのデザインハウス、マリメッコから、毎シーズン注目を集めるニットバッグシリーズの新作が登場します。スプリング2026コレクションでは、躍動感あふれる「ケイダス(Keidas)」プリントを採用。アイコニックな柄と鮮やかなカラーが、いつものコーディネートを軽やかにアップデートしてくれます。春のお出かけが待ち遠しくなる、洗練されたバッグコレクションです♡
Keidasプリントの魅力
今回新たに登場するケイダス(Keidas)は、1967年にアンニカ・リマラ(AnnikaRimala)がユースカルチャーのエネルギーから着想を得て生み出したデザイン。
リズミカルで装飾的なパターンが特徴で、マリメッコらしい大胆さとモダンさを兼ね備えています。
ニット素材ならではの柔らかな表情が加わり、日常のスタイルに自然と溶け込みながらも、しっかりと存在感を放ちます。
ツーハッチPOPUP SHOP新宿で開催♡春の新作インナー先行発売
選べる4型のバッグラインナップ
Keidas ラージバッグ
Keidas ショルダーバッグ
keidas ミニショルダーバッグ
keidas ミニハンドバッグ
コレクションには、収納力のあるKeidasラージバッグ48,400円をはじめ、デイリーに使いやすいKeidasショルダーバッグ34,100円、コンパクトで軽快なkeidasミニショルダーバッグ31,900円、そして今季新登場のkeidasミニハンドバッグ29,700円を展開。
コロンとしたフォルムが愛らしいミニハンドバッグは、スタイリングのアクセントとしても活躍します。
販売開始日：2026年2月20日(金)
＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。
春スタイルに彩りを添えて
マリメッコのニットバッグに新たに加わったKeidasプリントは、持つだけで気分を明るくしてくれる存在。
エフォートレスで洗練されたデザインは、カジュアルからきれいめまで幅広い装いにマッチします。
全国のマリメッコストアと日本公式オンラインストアで2026年2月20日(金)より販売開始。春のお気に入りバッグを探している方は、ぜひチェックしてみてください♪