マリメッコのニットバッグに新柄登場♡Keidasで春スタイルを刷新

フィンランドのデザインハウス、マリメッコから、毎シーズン注目を集めるニットバッグシリーズの新作が登場します。スプリング2026コレクションでは、躍動感あふれる「ケイダス(Keidas)」プリントを採用。アイコニックな柄と鮮やかなカラーが、いつものコーディネートを軽やかにアップデートしてくれます。春のお出かけが待ち遠しくなる、洗練されたバッグコレクションです♡

Keidasプリントの魅力



今回新たに登場するケイダス(Keidas)は、1967年にアンニカ・リマラ(AnnikaRimala)がユースカルチャーのエネルギーから着想を得て生み出したデザイン。

リズミカルで装飾的なパターンが特徴で、マリメッコらしい大胆さとモダンさを兼ね備えています。

ニット素材ならではの柔らかな表情が加わり、日常のスタイルに自然と溶け込みながらも、しっかりと存在感を放ちます。

ツーハッチPOPUP SHOP新宿で開催♡春の新作インナー先行発売

選べる4型のバッグラインナップ



Keidas ラージバッグ

Keidas ショルダーバッグ

keidas ミニショルダーバッグ

keidas ミニハンドバッグ

コレクションには、収納力のあるKeidasラージバッグ48,400円をはじめ、デイリーに使いやすいKeidasショルダーバッグ34,100円、コンパクトで軽快なkeidasミニショルダーバッグ31,900円、そして今季新登場のkeidasミニハンドバッグ29,700円を展開。

コロンとしたフォルムが愛らしいミニハンドバッグは、スタイリングのアクセントとしても活躍します。

販売開始日：2026年2月20日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

春スタイルに彩りを添えて



マリメッコのニットバッグに新たに加わったKeidasプリントは、持つだけで気分を明るくしてくれる存在。

エフォートレスで洗練されたデザインは、カジュアルからきれいめまで幅広い装いにマッチします。

全国のマリメッコストアと日本公式オンラインストアで2026年2月20日(金)より販売開始。春のお気に入りバッグを探している方は、ぜひチェックしてみてください♪