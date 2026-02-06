数量限定！　サンカットからサンリオキャラクターの特別デザイン日焼け止めが登場

コーセーコスメポートは2月2日より、日やけ止めブランドのサンカットから、サンリオの5キャラクターの特別デザインによる数量限定商品を発売しました。

■5キャラクターの顔を大きく描いた限定デザイン

発売されたのは、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「クロミ」、「ハローキティ」、「ポチャッコ」の顔が商品の表面に大きく描かれた限定パッケージの5商品。

「シナモロール」のデザインで登場するのは、「プロテクトUV　スプレー」。瞬間さらさらな使用感が特徴の速乾透明UVスプレーとなっています。

「ポムポムプリン」のデザインを展開するのは、「パーフェクトUV　スプレー」。肌にすばやく密着し、UVカット効果が長時間持続する持続型UVスプレーです。

「クロミ」のデザインで登場するのは、「パーフェクトUV　ジェル」。みずみずしく軽い使用感が特徴の持続型UVジェルです。

「ハローキティ」のデザインで登場するのは、「パーフェクトUV　エッセンス」。うるおいのある使用感で肌にすばやく密着する持続型UV エッセンスとなっています。

「ポチャッコ」のデザインで登場するのは、「プロテクトUV　ミスト」。みずみずしい使用感でありながらピタっと密着し、紫外線から肌をまもるUVミストシャワーで、新処方の耐久ヴェールを取り入れています。

そろそろ日焼け対策も心掛けたい季節。ぜひこの機会に、サンリオキャラクターと一緒に気分の上がるUV対策をしてみてはいかがでしょうか。

■商品概要

商品名／容量：サンカット　プロテクトUV　スプレー　限定デザイン　＜日やけ止めスプレー＞／60g
価格：ノープリントプライス

商品名／容量：サンカット　パーフェクトUV　スプレー　限定デザイン　＜日やけ止めスプレー＞／60g
価格：ノープリントプライス

商品名／容量：サンカット　パーフェクトUV　ジェル　限定デザイン　＜日焼け止めジェル＞／80g
価格：ノープリントプライス

商品名／容量：サンカット　パーフェクトUV　エッセンス　限定デザイン ＜日やけ止め美容液＞／80g
価格：ノープリントプライス

商品名／容量：サンカット　プロテクトUV　ミスト　限定デザイン ＜日やけ止めミスト＞／60mL
価格：ノープリントプライス

（C）’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664772

（フォルサ）