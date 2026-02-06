数量限定！ サンカットからサンリオキャラクターの特別デザイン日焼け止めが登場
コーセーコスメポートは2月2日より、日やけ止めブランドのサンカットから、サンリオの5キャラクターの特別デザインによる数量限定商品を発売しました。
■5キャラクターの顔を大きく描いた限定デザイン
発売されたのは、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「クロミ」、「ハローキティ」、「ポチャッコ」の顔が商品の表面に大きく描かれた限定パッケージの5商品。
「シナモロール」のデザインで登場するのは、「プロテクトUV スプレー」。瞬間さらさらな使用感が特徴の速乾透明UVスプレーとなっています。
「ポムポムプリン」のデザインを展開するのは、「パーフェクトUV スプレー」。肌にすばやく密着し、UVカット効果が長時間持続する持続型UVスプレーです。
「クロミ」のデザインで登場するのは、「パーフェクトUV ジェル」。みずみずしく軽い使用感が特徴の持続型UVジェルです。
「ハローキティ」のデザインで登場するのは、「パーフェクトUV エッセンス」。うるおいのある使用感で肌にすばやく密着する持続型UV エッセンスとなっています。
「ポチャッコ」のデザインで登場するのは、「プロテクトUV ミスト」。みずみずしい使用感でありながらピタっと密着し、紫外線から肌をまもるUVミストシャワーで、新処方の耐久ヴェールを取り入れています。
そろそろ日焼け対策も心掛けたい季節。ぜひこの機会に、サンリオキャラクターと一緒に気分の上がるUV対策をしてみてはいかがでしょうか。
■商品概要
商品名／容量：サンカット プロテクトUV スプレー 限定デザイン ＜日やけ止めスプレー＞／60g
価格：ノープリントプライス
商品名／容量：サンカット パーフェクトUV スプレー 限定デザイン ＜日やけ止めスプレー＞／60g
価格：ノープリントプライス
商品名／容量：サンカット パーフェクトUV ジェル 限定デザイン ＜日焼け止めジェル＞／80g
価格：ノープリントプライス
商品名／容量：サンカット パーフェクトUV エッセンス 限定デザイン ＜日やけ止め美容液＞／80g
価格：ノープリントプライス
商品名／容量：サンカット プロテクトUV ミスト 限定デザイン ＜日やけ止めミスト＞／60mL
価格：ノープリントプライス
（C）’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L664772
（フォルサ）