多様化するランドセル、セイバンが「ラン活」に関するアンケート調査公開

セイバンが、4月に小学校入学予定の子どもがいる家庭を対象にしたランドセル選び（以下「ラン活」）に関する調査を実施し、その結果を公開した。

【画像をもっと見る】

「ラン活」とは、ランドセルを選び購入するまでの一連の活動を指す。入学の約1年前から情報収集を始める家庭が多いが、開始・購入時期は家庭によって分散しており、従来の「早期化」傾向から、現在はより多様化している。購入チャネルの多様化により、総合スーパーでの購入は減少する一方、直営店や展示会での購入が増えているという。

ランドセルを選ぶ基準については、大人は「機能性」を、子どもは「デザイン」や「カラー」を重視する傾向。家族全員で相談しながら選ぶ家庭も多い中、最終的に調査では「機能」は大人が70%、「デザイン」「カラー」は子どもがそれぞれ90%以上の決定権を持つという結果となった。人気のカラーは、男子では黒系が62.7％、縁がバイカラーのデザインが53％、女子では紫系、ピンク系、水色系がそれぞれ20％前後の支持を集める。

購入価格で、最も多いのが6万〜7万円台。支払いは両親が約55％、祖父母が約47％を占めており、「小学校の入学祝いとして贈りたい」という思いや、孫の成長を間近で感じられる節目のイベントとして贈るケースが多く見られたという。