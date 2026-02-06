オリンピック2大会連続のメダリスト、ロコ・ソラーレの藤澤五月選手が5日、都内のイベントに参加しミラノ・コルティナ五輪へ出場する日本代表・フォルティウスへエールを送りました。

この日行われたイベント「TEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアムpresented by 三井不動産』」で藤澤選手は俳優でフィギュアスケーターの本田望結さん、お笑いコンビのレインボーと共演し、トークセッションを行いました。

2018年の平昌五輪で銅メダル、2022年の北京五輪で銀メダルを獲得した藤澤選手はオリンピックでのエピソードを聞かれると「北京の時はコロナ禍だったので、なかなか街中の雰囲気を感じることは出来ませんでした。平昌の時も結構選手は選手村の外に出る機会はなくて、ただ会場に行ったときは観客の方の熱気だったりを感じることは出来ました」と語りました。

その後の取材対応で今大会の注目について聞かれると「今回は日本代表のフォルティウスさんが女子日本代表で出場しているので応援しています。同い年でもある吉村紗也香選手と小野寺佳歩選手は小さい頃から地元で仲間としてやってきたので、その2人が活躍してくれる姿を楽しみにしています」とコメント。

日本代表メンバーの強さについては「金メダル候補のカナダやスイスはテイクアウトという石をはじき出すショットが主体ですけど、フォルティウスさんはオールマイティーなチームで、どのショットにも強みがあるところ。テイクアウトもそうですし、相手の石をはじきながら自分の石を置くヒットロール、ドローショットも強く、どの対戦相手が来ても戦い合える強さがあります」と語りました。

続けて「チーム力があるところ、ひとつのショットを全員でコミュニケーションを取って決めきる部分を見られるのが楽しみです。スキップが作戦を考えるのでメンタルが絡んでくるので吉村選手の強気の部分、作戦と覚悟は9月の代表決定戦で私自身感じたので、そういった部分をオリンピックで見せてくれると思います」と期待を込めました。