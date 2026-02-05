º´Æ£·ò¤Î¿ÀÈëÅª¤Ê´ãº¹¤·¡õÈþ¤·¤¤²£´é¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ªMISAMOºÇ¿·ºî¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ë¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
º´Æ£·ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¼ª¥È¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¡ß¥Õ¥ê¥ë¥·¥ã¥Ä¡ß¥í¥ó¥°¥Æー¥ë¥³ー¥È¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ëº´Æ£·ò¡ÚÆ°²è¡Û②③④MISAMO¥á¥ó¥Ðー¤Î¥½¥í¶Ê¤ò»ëÄ°¤¹¤ëº´Æ£¡¡⑤¡ÖMISAMO JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡ÙHighlight Medley¡×
¢£º´Æ£·ò¡¢¥«¥é¥³¥ó¡ß¥¥é¥¥é¥á¥¤¥¯¤Î²Ú¤ä¤«¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎMINA¡Ê¥ß¥Ê¡Ë¡¢SANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¡¢MOMO¡Ê¥â¥â¡Ë¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¡Ê¥ß¥µ¥â¡Ë¤¬¡¢2·î4Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ÆüËÜ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPLAY¡Ù¡£¤½¤ÎHighlight Medley±ÇÁü¤Ë¡¢º´Æ£¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±±ÇÁü¤Ï¡¢MISAMO¤Î3¿Í¤¬¡È¿¿¤Î²¦ºÂ¡É¤ò¤«¤±¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º´Æ£¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¡È¿Ê¹ÔÌò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î±ÇÁü»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¤Þ¤º¤Ïº´Æ£¤Î¥â¥Î¥¯¥í²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ëÎÞ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤ÎÁõ¾þ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Á¡ºÙ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¼ó¸µ¤Î¥ìー¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ã¥Ä¥ë¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¡£5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ç¼ª¤Î¤Ä¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¥Æー¥ë¥³ー¥È¤Ë¡¢Çò¤ä¥Ô¥ó¥¯¡¢ÀÄ¤Î¾®²Ö¤¬ºé¤Íð¤ì¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Á¥§ー¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥«¥éー¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤òÆþ¤ì¤¿Æ·¤¬¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢°¦¤ª¤·¤²¤Ë¸¤¤òÉï¤Ç¤ë»Ñ¡Ê6¡¢7ËçÌÜ¡Ë¡¢²Ö¤ä¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³°¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤¬ÊÂ¤Ö¡£
10ËçÌÜ¤ÏÈþ¤·¤¤±Æ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢11ËçÌÜ¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëº´Æ£¤Î¸å¤í»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥È¥Ã¥×¥Ï¥Ã¥È¤ÎÇ¼ª¤äÇØÃæ¤Î¤·¤Ã¤Ý¤È¤¤¤Ã¤¿°áÁõ¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ËÂª¤¨¤¿1Ëç¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥é¥³¥óÆþ¤ì¤¿Æ·¤¬¿ÀÈëÅª¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¡ÖÇ¼ª¤â¥«¥é¥³¥ó¤âºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¥é¥¥é¥á¥¤¥¯»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¤Ã¤Ý¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸¤¤òÉï¤Ç¤ëÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£