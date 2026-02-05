テレビ「AQUOS」が25周年、最大2.5万円の還元やYouTube Premiumの無料クーポンもらえる
シャープは5日、液晶テレビ「AQUOS」の発売25周年を記念し、「ご愛顧感謝祭」キャンペーンを開始した。第1弾として、最大2万5000円のキャッシュバックや「YouTube Premium」の無料体験クーポンを提供する。
AQUOSは、2001年1月1日に初号機が発売され、2026年で25周年を迎えた。これを記念し、年間を通してさまざまな企画を展開していく。
最大2万5000円のキャッシュバック
対象のAQUOSを購入し、キャンペーンサイトから応募すると、機種に応じて最大2万5000円がキャッシュバックされる。
購入対象期間は2月5日～3月31日。応募期間は2月10日～4月20日16時59分。キャッシュバックはセブン銀行「ATM受取」経由となる。
YouTube Premiumが3カ月無料に
エンタメ・生活情報サポートアプリ「COCORO VISION（ココロビジョン）」を搭載したAQUOSを利用しているユーザーを対象に、「YouTube Premium」の3カ月無料クーポンを進呈する。
YouTube Premiumを初めて契約するユーザー限定の特典。テレビの購入時期は問われず、既存ユーザーも対象となる。クーポンの提供期間は2月5日11時～7月30日。無料期間終了後は、通常の月額利用料（個人プラン月額1280円）が発生する。