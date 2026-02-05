「子供がいないのが唯一の救い」手取り19.8万円、ボーナスも退職金もなし。身内だけ優遇する社長に絶望した男性の叫び

正社員登用を約束されて入社したにもかかわらず、土壇場で裏切られる。そんな許しがたい経験をしたという投稿が寄せられた。

愛知県の40代男性（流通・小売系）は、正社員登用を前提に見習い期間6か月として入社。真面目に勤め続け、いよいよ正社員に…というタイミングで、社長から非情な一言を告げられた。

「『正社員にしない、契約社員で』と通告された」

男性の認識では、もちろん会社に損害など与えておらず、仕事ぶりに問題があったわけでもないという。理不尽な対応に納得がいかない中、さらに男性を絶望させる事実が発覚する。（文：湊真智人）

「社長の身内」は3か月で正社員に

それは男性より後に入社した、「社長の身内」に関することだ。その人物はこんな待遇で社に迎えられた。

「見習い期間3か月で正社員になりました」

会社側にも言い分はあるかもしれないが、男性からすれば、能力や実績よりも血縁が優先されたように見える。一方の男性は現在、月の手取り約19万8000円で、「ボーナスも退職金もない」という状況だと嘆く。この手取りの場合、年収は300万円ほどだろう。

「マンションのローンがあります。妻はいますが、子供がいないだけ唯一の救いかもしれない」

と、自嘲気味に現状を明かす。現在は転職して1年以上が経過したが、夏頃には再び転職を考えているそう。次こそは正当に評価される職場に出会えることを願うばかりだ。

