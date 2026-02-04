「イオンモール」だけじゃない？実は12種類もあるイオン系列店の違いを徹底比較！あなたの知らない賢い使い方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【徹底比較】「イオン」のつく店、多すぎ問題！全12系列店の違いとおすすめ利用シーンを解説【イオンモールだけじゃない！】」と題した動画を公開。実は12種類も存在する「イオン」の系列店について、それぞれの特徴と利用シーンに合わせた賢い使い分け方を解説している。
動画によると、「イオン」と名のつく店舗は、イオン、イオンスタイル、イオンモールをはじめ、イオンタウン、イオンスーパーセンター、イオンショッピングセンター、イオンリカー、イオンエクスプレス、イオンフードスタイル、イオンバイク、イオンドラッグ、イオンボディの全12系列に及ぶという。これらはそれぞれ運営会社が異なるため、独自に店舗展開が進められた結果、利用者にとっては違いが分かりにくい状況になっていると、わしっし氏は指摘する。
そこで動画では、利用者の目的別にこれら12系列を4つのグループに分類し、その特徴を整理している。
1. 週末にまとめ買いをしたい人向けの「総合スーパー」
衣食住のすべてが揃う総合スーパーとして、「イオン」「イオンスタイル」「イオンスーパーセンター」が挙げられた。特に「イオンスタイル」は、オーガニック食品や輸入食材など、より専門性の高い商品も扱っているのが特徴だという。
2. 食料品を手早く買いたい人向けの「食品スーパー」
「イオンエクスプレス」と「イオンフードスタイル」が該当。食品や総菜に特化しており、日常の買い物に便利な店舗と位置づけられている。
3. レジャーで一日中楽しみたい人向けの「ショッピングセンター」
ファッション、飲食、映画館など多数の専門店が集まる「イオンモール」「イオンタウン」「イオンショッピングセンター」がこの分類に入る。休日のお出かけスポットとして、買い物と娯楽を一度に楽しみたい人におすすめだとした。
4. 特定ジャンルの商品が欲しい人向けの「専門店」
酒類の「イオンリカー」、自転車の「イオンバイク」、医薬品・化粧品の「イオンドラッグ」、美容や健康関連の「イオンボディ」が紹介された。専門性の高さで差別化されており、こだわりの商品を探している人向けの店舗だ。
一言で「イオン」と言っても、その業態は多岐にわたる。動画は、自身のライフスタイルやその日の目的に合わせて店舗を選ぶことが、より賢く、快適な買い物につながるという視点を提供している。
動画によると、「イオン」と名のつく店舗は、イオン、イオンスタイル、イオンモールをはじめ、イオンタウン、イオンスーパーセンター、イオンショッピングセンター、イオンリカー、イオンエクスプレス、イオンフードスタイル、イオンバイク、イオンドラッグ、イオンボディの全12系列に及ぶという。これらはそれぞれ運営会社が異なるため、独自に店舗展開が進められた結果、利用者にとっては違いが分かりにくい状況になっていると、わしっし氏は指摘する。
そこで動画では、利用者の目的別にこれら12系列を4つのグループに分類し、その特徴を整理している。
1. 週末にまとめ買いをしたい人向けの「総合スーパー」
衣食住のすべてが揃う総合スーパーとして、「イオン」「イオンスタイル」「イオンスーパーセンター」が挙げられた。特に「イオンスタイル」は、オーガニック食品や輸入食材など、より専門性の高い商品も扱っているのが特徴だという。
2. 食料品を手早く買いたい人向けの「食品スーパー」
「イオンエクスプレス」と「イオンフードスタイル」が該当。食品や総菜に特化しており、日常の買い物に便利な店舗と位置づけられている。
3. レジャーで一日中楽しみたい人向けの「ショッピングセンター」
ファッション、飲食、映画館など多数の専門店が集まる「イオンモール」「イオンタウン」「イオンショッピングセンター」がこの分類に入る。休日のお出かけスポットとして、買い物と娯楽を一度に楽しみたい人におすすめだとした。
4. 特定ジャンルの商品が欲しい人向けの「専門店」
酒類の「イオンリカー」、自転車の「イオンバイク」、医薬品・化粧品の「イオンドラッグ」、美容や健康関連の「イオンボディ」が紹介された。専門性の高さで差別化されており、こだわりの商品を探している人向けの店舗だ。
一言で「イオン」と言っても、その業態は多岐にわたる。動画は、自身のライフスタイルやその日の目的に合わせて店舗を選ぶことが、より賢く、快適な買い物につながるという視点を提供している。
YouTubeの動画内容
関連記事
意外と知らない？イオンモールでの買い物が劇的に変わる“公式アプリ”活用術
知らなきゃ損！まいばすけっとで最大22%お得になる裏ワザ、達人が明かす4つの節約術
【イオン株主必見】iAEONが2026年4月に大幅アップデート！株主優待の今後は？
チャンネル情報
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。