アイナ・ジ・エンド、初のアジアツアー台北公演即日完売。追加公演の開催決定も
アイナ・ジ・エンドが、自身初となるアジアツアー＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞の追加公演を開催することを発表した。
本ツアーは、4月23日のソウルYes24 Live Hall からスタートする。ソウル、バンコク、台北をはじめ、日本国内を含めた全7都市での開催を予定しており、台北公演は券売開始と共に、わずか4時間で完売したとのこと。この反響を受け、5月12日に台北公演の追加公演が決定した。
なお、追加公演のチケットは2月6日より販売開始となる。
◾️＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞
https://ainatheend.jp/news/detail.php?id=1130314
2026年4月23日（火）[ソウル] Yes24 Live Hall
2026年4月28日（火）[バンコク] The Street Hall
2026年5月11日（月）[台北] Legacy Taipei
2026年6月21日（日）[福岡] 福岡市民ホール 大ホール
開場/開演18:00/19:00
2026年6月23日（火）[名古屋] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
開場/開演18:00/19:00
2026年6月25日（火）[大阪] オリックス劇場
開場/開演18:00/19:00
2026年7月5日（日）[東京] NHKホール
開場/開演17:00/18:00
▼追加公演
2026年5月12日（火）[台北] Legacy Taipei
◾️LIVE DVD/Blu-ray『AiNA THE END “nukariari”』
2026年3月25日（水）リリース
詳細：https://aina.lnk.to/nukariari_0325
＜Blu-ray Disc2枚組＞
AVXD-36121〜2 / \12,100（税込）
・三方背BOX仕様
・PHOTO BOOK 48P
▼収録内容
01.Poppin’ Run
02.Frail
03.ZOKINGDOG
04.Sweet Boogie
05.家庭教師
06.アイコトバ
07.Red:birthmark
08.Love Sick
09.静的情夜
10.Mogwrians7
11.日々
12.金木犀
13.スイカ
14.Aria
15.クリスマスカード
16.BLUE SOULS
17.Entropy
18.ペチカの夜
19.革命道中
＜encore＞
01.宝物
02.きえないで
03.サボテンガール
DISC2
・Story of AiNA THE END (2025/10〜2025/12 完全版)
・新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場
01.革命道中
02.Poppin’ Run
03.Frail
04.Love Sick
05.アイコトバ
06.サボテンガール
▼特典情報
全国CDショップ共通：ポストカード
アイナ荘OFFICAL SHOP：日々のアイナ・ジ・エンド活動チェキ
◾️書誌情報
『達者じゃなくても』
著者：アイナ・ジ・エンド
発売日：2025年6月9日（月）
定価：2,970円（税込）
判型：A5変形
頁数：272頁
発行：株式会社 幻冬舎
https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344044401/
