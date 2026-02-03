山本由伸のキャンプ地入りは未定、佐々木朗希は近日中に施設入りの予定

ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）にアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に入った。球団広報が3日（同4日）に明らかにした。

大谷は昨年、2月3日（同4日）にキャンプ地入り。移籍1年目の2024年は同5日（同6日）だった。3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を控える今季は、“移籍後最速”のキャンプインとなった。

1月31日（同1日）のファン感謝イベント「ドジャーフェスト」で、大谷は「今のところ健康な状態できているので順調です。ただ、WBCがあるので少し調整が早くなるのかなと思います」と話していた。侍ジャパン側は2月27、28日の強化試合（バンテリンドーム）での合流を要請している。「なるべく希望というか、ジャパンに行って基本のスケジュールもありますので、そこに合わせられるようにしたいとは思います」。超速で仕上げていくことになりそうだ。

前日2日（同3日）は報道陣、ファンの施設内の立ち入りが制限されたが、この日は午前11時30分まで公開に。当地では右腕エメ・シーハンや復活を目指す左腕タナー・スコット、アンソニー・バンダらが自主トレを行った。大谷は公開された時間内に姿を見せなかった。

球団広報によると、山本由伸投手のキャンプ地入りは未定。佐々木朗希投手は近日中にキャンプ地に入る予定だという。大谷、山本らWBC参加予定メンバーの集合日は10日（同11日）となっている。（Full-Count編集部）