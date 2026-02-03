【都ホテル京都八条】土日祝限定！可憐な可愛さ、いちごとさくらのスイーツビュッフェ

都ホテル 京都八条では、スイーツブッフェ「いちごとさくら」を、2026年1月24日から3月29日までの土・日・祝日に開催中。手書き友禅が彩る雅な空間で主役を飾るのは、「いちご桜餡ティラミス」や「いちごとほうじ茶のタルト」など、春の気配を感じさせる可憐なスイーツたち。趣向を凝らした美食の数々とともに、旬の素材が織りなす贅沢な味わいは遅めのランチにも。古都の風情に包まれながら、心華やぐひとときを。

春を先取り！可憐な可愛さのスイーツ



リボンが愛らしい「いちごとほうじ茶のタルト」や和洋折衷の「みたらしフロマージュ」など、春の訪れを感じるスイーツが並び、午後のひとときを華やかに彩ります。京都駅すぐの開放感あふれる空間で、心ゆくまで春のときめきをご堪能ください。

いちごとさくらの可愛らしさに、心ときめきます



ビュッフェ台や会場内には、京都の伝統的な手描きの装飾が施され、桜やいちごの模様が愛らしい雰囲気を演出しています。思わず写真に収めたくなる可愛さです。

いちご桜餡ティラミス





さくらあんを忍ばせた、やさしい味わいのティラミス。コーヒーシロップは牛乳を合わせ、苦味を抑えたまろやかな仕立てに。お子さまにも食べやすく、桜の風味がふんわり広がります。

桜ダックワーズ

桜の花をあしらった、優しいピンク色のダックワーズ。ふんわりと焼き上げた苺の生地に、桜餡のクリームをサンドし、中にはフランボワーズをそっと忍ばせています。

見た目にも春らしく、可憐さとやさしい甘みが調和した一品です。

いちごとほうじ茶のタルト





コロンと愛らしい苺ムースに、リボンやバラを飾って。中にはほうじ茶のムースを忍ばせ、ほのかなほろ苦さとやさしい甘さのバランスが印象的。

みたらしフロマージュ





四角く整った愛らしいフォルムに、つぶらな芽を添えた姿はまるで芸術品。なめらかなチーズクリームに甘じょっぱい醤油ゼリーが重なる、和洋折衷のやさしい味わいです。

焼きたてワッフル

目の前でシェフがワッフルを焼いてくれます。甘い香りが心地良いです。アイスクリームやいちごを一緒に飾ると素敵なプレートに！

※アイスクリームは、いちご・桜・抹茶・バニラの4種類。

ローストビーフ



シェフが目の前で切り分けるライブ感あふれる一品。玉ねぎの甘みとトリュフが香るソースが、ジューシーで柔らかなお肉を引き立てます。香ばしく焼いたマッシュポテトとの相性も抜群で、思わず何度もおかわりしてしまいます。

オリジナルサンドイッチ

クロワッサンやロールパンに、鴨や海老、ローストビーフ、お野菜など、お好きな具材をサンドして自分だけの特別な一皿を。パンには、あらかじめ切り込みがはいっているので、お子様も一緒に楽しめます。

春を感じる華やかなひとときを、ぜひ京都で！



大切な方やご家族とともに、伝統美に包まれながら、特別な春のひとときをお楽しみください。

■スイーツブッフェ「いちごとさくら」

期間:2026年1月24日（土）～3月29日（日）の土・日・祝日

時間:15:00～17:00（L.O.16:30）※14:45から写真撮影タイムあり

価格:一般当日料金 大人6,000円 小学生2,500円 幼児（３歳～）1,000円 ※ドリンクフリーフロー

※お得な早割り（2週間前までのご予約）大人5,500円

※着物でご来店の方には「手描き友禅」の小物を、赤やピンクを身にまとってご来店の方には、ドリンクのプレゼントも用意されています。

■レストラン「ラフィネ」

都ホテル 京都八条 本館１階

京都市南区⻄九条院町17

ご予約・お問合せ

・ホテル公式ホームページよりご予約ください。

・都ホテル 京都八条 レストラン係

TEL：075-661-0051（10：00～17：00）

