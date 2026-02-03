この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、『【爆笑】ビビリ柴犬VS新しい階段』という動画を公開。新しいペット用の階段を設置したものの、怖がって使おうとしない柴犬のまめたろうくんと、なんとか使ってもらおうと奮闘する飼い主さんの爆笑の攻防戦が収められています。



飼い主さんがまめたろうくんのために購入した新しいペット用階段。早速箱から出して設置しますが、まめたろうくんは未知の物体に警戒心を隠せません。そろりそろりと近づくものの、すぐに後ずさりしてしまい、尻尾もすっかり下がってしまいます。カバーをかけて完成させても、遠くから眺めるばかりで一向に近づこうとしません。



しびれを切らした飼い主さんは、まめたろうくんを抱っこして強制的に階段へ乗せる作戦に。しかし、飼い主さんの股の間をくぐり抜けて逃げてしまいます。そこで飼い主さんは最終手段として、おやつを使って誘導することに。おやつにつられて階段に前足をかけるまめたろうくん。しかし、階段の横からおやつを回収してベッドに直接ジャンプ。飼い主さんから「全部違うやん！」と鋭いツッコミが入ります。



その後も数々の作戦が繰り広げられますが、飼い主さんお手製の「ささみジャーキー」が登場すると事態は一変。大好きなおやつを前にしたまめたろうくんは、登ろうか登るまいか迷って、謎の爆笑ステップを踏んでしまいます。その姿はまるで早送り！しかし飼い主さんの呼びかけに、ついに階段を使ってベッドに登ることに成功しました。一度味を占めたまめたろうくんは、頼んでもないのに自ら階段を使ってベッドを上り下りできるように。最後にはおやつが無くても飼い主さんの声かけだけで階段をマスターしたかに見えましたが、それはおやつがあると勘違いしたから。騙されて？登ってしまったものの、おやつが無いとベッドから降りてきません。ノーギャラで上らされたことを怒っているのか、頑なに降りてきません。最終的にはおもちゃをだしに何とか降りてきたのでした。



ビビりながらも少しずつ新しいものに慣れていくまめたろうくんの健気な姿と、根気強く付き合う飼い主さんの愛情あふれるやり取りに、笑いと癒やしをもらえる動画です。