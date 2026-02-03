靴はネットではなく、店舗で買うべき……。そう頭ではわかっていても、ついECサイトで購入ボタンをクリックしてしまう人は多いだろう。しかし、プロに言わせればネットでの靴購入は「ギャンブル」に等しいという。 では、実店舗ならどこでもいいのか？ 実は、絶対に靴を買ってはいけない店があるそうだ。いったいどのようなお店なのか。

日本初のプロシューズアドバイザーとして活躍する佐藤靖青氏による『予約の取れないシューフィッターが教える正しい靴の選びかた』（扶桑社新書）の一部を抜粋し、紹介する。

靴はネットで買ってはいけない

靴は靴屋で買うというのはひと昔前の話で、私も所有している靴のうち、数足はECサイトで購入しています。

ネットでしか買えないという、やむを得ない事情もあり、致しかたありません。しかしながら、靴は可能な限り、店舗で買いましょう。メーカーのサイズ感と自分の足を熟知していないのであれば、ネットでの買い物は常にギャンブルです。私のもとにも、「ネットで購入した靴が足に合わない」という相談が後を絶ちません。



ZOZOMATなど、足の計測アプリの開発も進んでいますが、靴と計測した足の数値には隔たりが発生します。

百貨店や靴屋でシューフィッターや店員が足のサイズを測ってくれたとしても、その足がじっと止まっている状態の数値である以上、意味をなしません。靴と足のフィットにとって重要なのは、歩く、止まる、ダッシュするといった「動」のデータです。

この差が埋まらない以上、計測した数値をもとにネットで買う場合もそれは賭けにしかならず、実店舗で試して歩くという精度には絶対にかなわないのです。

少しマニアックな話になりますが、足は片足28個の骨と100以上の靭帯、筋肉、数えきれない数の神経からできています。

それぞれが、それぞれに動きます。左右で動きかたも異なり、動作によっても、時間帯によっても変化します。「静」の数値では収まらないことは容易に想像できるでしょう。

最近では、メガスポーツ用品店やスポーツブランドの直営店には必ずと言っていいほど、スウェーデンのVolumental社の3Dスキャンマシーンなど、測定マシーンが常備されています。どれも一台数百万円する機械ですが、やはり、じっと止まった静の状態でしか計測できないので、あくまで参考程度。

靴に足を入れたときの感覚のほうがよほど正確なのです。

靴にも個体差がある

また、意外と知られていませんが、靴には個体差があります。同じブランドで同じサイズでも合う、合わないといったことがあります。既成靴とはいっても、つくられる工程では人の手が加わっています。もちろん大半は専用のマシーンで仕上げていくのですが、そのマシーンを操るのは人の手です。ジブリ作品のように令和の靴工場でも、飛行船や飛行機のエンジンのご機嫌をとるシーンと同様のことが起きているのです。

例えば、手間のかかる靴づくりで有名なムーンスターの久留米工場では、手作業でパーツを貼り付けてから機械で仕上げています。手作業である以上、精度には誤差があるのは致しかたありません。靴の世界はまだまだアナログなのです。

店舗で賢く買う四つのポイント

店舗で靴を買う際に、ポイントが四つあります。まず、店員が履いている靴がキレイで素敵であること。冗談のようなウソのような話ですが、靴好きの店員がいる靴屋こそ絶対的に正解です。こちらのリクエストを聞かずにお勧めを売ろうとしてくる店員、こちらの疑問点に即答できない店員、靴が汚い店員のいる店は論外です。

とくにチェーン店の場合、店員にはノルマがあり、客は不本意な靴を買わされる可能性があります。資本主義なので仕方ありませんが、実は私はかなり昔に靴の販売員の経験もあるので、過酷なノルマを体験しています。知識のないお客様もノルマの数に入れて販売するわけですから、本当に胃が痛かった。

次に、どんな靴が欲しいのか、必ずイメージしておくこと。歩くための靴なのか、雨用なのか、はたまた防災用なのか……。予算と用途を伝えればハズレの少ない定番を案内してくれるので、最低限の予習はしていったほうがお互いのためになります。

実店舗と言っても大手のチェーン店や百貨店、スポーツに特化した店もあれば、一つのブランドしかない店もあります。この靴が欲しいと決まっている場合は、ハズレは極めて少なくなるでしょう。

気晴らしに買い物がしたいという方であっても、ひとまずはおおよその予算と目的だけは決めておいてください。なんとなくセール中の靴屋に行って、安いからといって格段欲しくもない靴を買って、結果、足が痛くなって靴箱で死蔵させている経験は誰にもあると思います。服であれば、着なくなったとしても、痛むのは財布だけですが、靴はフィットしないと、足にもダメージがくるのでストレスが倍増することをお忘れなく。

そして三点目に、試し履きは3足まで。足のセンサーは敏感である一方、数多くの靴を履いてしまうと、そのたびに感度が鈍っていきます。試しているうちに最初のインプレッションもわからなくなってしまうので、3足までと覚えておいてください。

やっかいなのは、ショップ店員に5、6足持ってこられて、目の前で広げられると、申し訳ないという気持ちが出てきてしまうことです。全部いらないと堂々と断れるメンタルがあればいいのですが、結局、妥協の一足を買って後悔することになります。3足試してピンとこなかったら、日を改めましょう。衝動買いの一足が足に合わないのはこれが原因です。

そして最後に靴屋に行く時間帯。ゴールデンタイムは14時です。足がまだ疲れていない時間で、店側のデメリットも少ないからです。

例えば、開店直後だと、店員もエンジンがかかっていないのでボヤッとした靴選びになるケースが多く、閉店前は閉店準備に追われ、サービス残業になる可能性もあるので、イライラしている店員が多い。よって14時に、店員に目的と予算を伝え、用途に合った靴のコーナーへ行き、その日の売り上げのノルマの圧力を受けることもなく、3足の試し履きでしっくりきたものだけを買う。これが正解です。

紳士服の量販店で靴を買ってはいけない

シューフィッターの経験上、靴を買ってはいけない店もあります。それは、紳士服の量販店です。スーツのついでに売られている革靴はとくに問題です。

リクルート活動を始める大学生など、ルールがよくわからないうちに、セットであれもこれもと買わされるパターンは本当に最悪だと思います。全部とは言いませんが、紳士服の量販店の革靴やパンプスは値段の割に質が劣悪です。

靴屋で8000円のものが、紳士服の量販店では2万円。「スーツとセットなら30％引き」などで売られているのをよく見かけますが、量販店で腕時計を買いますか？

私がリペアをやっていたときも、革が紙のように裂けたり、ヒールが土台ごと砕けたり、表は革でも裏が合皮で加水分解して半年でボロボロになったりなどなど、構造的に直せない革靴はたいてい紳士服の量販店のオリジナルブランドでした。

長く付き合うはずの革靴を直せないなんて、本来あり得ません。ショップとしてはその場で見栄えがよく、セットで売れればいいので、靴はおまけ程度に考えているのでしょう。

最近では、靴屋の大手ABCマートでもリペアのサービスを始めています。リペアのサービスをしているということは、例外はあるにせよ、直せる靴を責任を持って販売していることの証左です。実際に店頭で靴を見ていても、簡単なカカトや、伸びたゴム程度なら直せる設計の靴が並んでいます。「餅は餅屋で買え」とはよく言ったもので、革靴なら革靴屋、せめて靴屋で買ったほうが、リスクも少なくよりフィットしたものに出合えるので、くれぐれも注意してください。

