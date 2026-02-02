渡邊渚、性的搾取に切り込む理由を語る「少しずつの積み重ねが未来に影響」
【モデルプレス＝2026/02/02】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、性的搾取について発言する理由を明かした。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃53が2月2日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
性的搾取に関するエッセイを書いた渡邊。会社員時代は「波風を立てたくなかったし、先輩方が女性軽視的な発言やセクハラをされても、笑ってやり過ごしているのを目の当たりにして『これがこの世界の当たり前なんだ』と思っていました」と思い返した。自分自身も気持ちを飲み込んだ経験があるからこそ「今は飲み込まないでいきたいです」と語る。
しかし、声を上げても自身の想いが伝わり切らないこともあるようで「横槍を入れてくる人は絶対にいるので、何かを大きく変えるのは難しいし、大して変わらないことの方が多いかもしれません」とした上で、「でも少しずつの積み重ねが未来に影響してくると思いますし、何か言わなければ何も変わっていかない。周囲の認識を変えるための1歩にも繋がります」と力説。「でも大きな声を上げて『違う』と言える人もいれば言えない人もいる。私は一概に『言えるようになるべきだ』とは思わないのですが、おかしいことは受け入れなくていいと思います」と当時の自分と同じ苦しみで悩む人に伝えた。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には塩野秀樹氏、勝⼭天⽃氏、中川晃太氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃53が2月2日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
◆渡邊渚、会社員時代に性的搾取で苦しんだ経験
性的搾取に関するエッセイを書いた渡邊。会社員時代は「波風を立てたくなかったし、先輩方が女性軽視的な発言やセクハラをされても、笑ってやり過ごしているのを目の当たりにして『これがこの世界の当たり前なんだ』と思っていました」と思い返した。自分自身も気持ちを飲み込んだ経験があるからこそ「今は飲み込まないでいきたいです」と語る。
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には塩野秀樹氏、勝⼭天⽃氏、中川晃太氏をゲストに迎えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】