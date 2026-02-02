近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、高気圧に覆われておおむね晴れていますが、北部では寒気や湿った空気の影響で、雪や雨の降っている所があります。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る? 2日（月）～7日（土）大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション

きょう（２日）の近畿地方は、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方から次第に雪や雨が降る見込みです。中部や南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から次第に曇り、雨や雪の降る所があるでしょう。雷を伴う所がある見込みです。

あす（３日）の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雷を伴い明け方にかけて雪や雨が降るでしょう。高気圧に覆われて朝からは次第に晴れる見込みです。

シミュレーションでは、2日から3日にかけて雪雲がかかっています。

（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）

▶2日（月）～７日（土）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報

２日（月）

気象庁によりますと、



大阪府は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雨や雪が降るでしょう。夕方から雷を伴う所がある見込みです。



京都府は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夜は雪や雨が降るでしょう。雷を伴う所がある見込みです。



兵庫県は、低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、夕方から北部を中心に雪や雨が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



滋賀県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では低気圧や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に夜遅くは雪や雨が降るでしょう。夕方からは雷を伴う所がある見込みです。



奈良県は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇り、夜遅くは雪や雨が降る見込みです。雷を伴う所があるでしょう。



和歌山県は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇り、夜は雨や雪の降る所がある見込みです。雷を伴う所があるでしょう。

３日（火）

気象庁によりますと、



大阪府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。



京都府は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雷を伴って雪が降るでしょう。昼過ぎからは高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。



兵庫県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方まで雷を伴って雪が降る見込みです。



滋賀県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方まで雷を伴って雪や雨が降るでしょう。夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。



奈良県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、明け方まで雪の降る所がある見込みです。夕方からは高気圧に覆われて晴れるでしょう。



和歌山県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、朝からは高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。

４日（水）

５日（木）

６日（金）

７日（土）

16日間天気予報