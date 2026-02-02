任天堂は、ゲーム「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」に登場するキャラクターをかたどったフィギュア「おしゃべりフラワー」を2026年3月12日に発売する。それに先だち、直販サイト「マイニンテンドーストア」で予約受付を行っている。

「おしゃべりボタン」を押すとおしゃべり

ゲーム内で「マリオ」たちを応援したり、ヒントをくれたりと冒険を盛り上げてくれる「おしゃべりフラワー」が、高さ13.5センチ、鉢の直径10.2センチの手のひらサイズの音声ギミック搭載フィギュアとして登場。

「おしゃべりボタン」を押すとしゃべってくれる。また、たまに勝手にしゃべり出すほか、おしゃべりボタンをたくさん押すと特別なメッセージが聞けることもあるという。

1時間ごとに時刻を教えてくれるほか、朝から夜まで時間帯に合ったおしゃべりもできる。さらに、起床/就寝時刻を設定すれば、それに合わせて声をかけてくれる。部屋の気温を感じたり、電池の残量を通知してくれることもある。

勉強や読書などに集中したい際は、おしゃべりボタンを長押しすれば、翌日の起床時刻までおとなしくなる。

このほか、「ワンダーーー！」の掛け声とともに「スーパーマリオブラザーズ ワンダー」のBGMが流れるモードも搭載。おしゃべりボタンで楽しく合いの手を入れることもできる。

日本語のほか英語や中国語、韓国語など全11種の言語を収録する。

直販価格は4500円（税込）。