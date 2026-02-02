【パラノマサイト FILE23 本所七不思議】 セール期間：2月18日まで セール価格： 495円（Nintendo Switch版） 470円（Android/iOS版）

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch/Android/iOS用ホラーミステリーアドベンチャー「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」のセールを2月18日まで実施している。セール期間中の価格はNintendo Switch版で495円、Android/iOS版が470円。

本セールはコミックス「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」が2月6日に発売されることと、ゲームが発売3周年を迎えることを記念したもの。ゲームは昭和後期の墨田区を舞台に、「本所七不思議」という怪談を調べるうちに遭遇する事件と駆け引きを描く。

「パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅」はゲームのスピンオフコミカライズ。来た東京である伝承に巻き込まれた主人公の女子高生と、霊感少女「黒鈴ミヲ」が怪異に遭遇する。価格は790円。

コミカライズの発売を記念して、TSUTAYAなど対象店舗でコラボキャンペーンを2月6日から3月1日ノ期間実施する。店内商品を1,000円以上購入した来店者に、オリジナルしおり全6種から1種をランダムで進呈する。この他、東京江東区の「スモールワールズ TOKYO」でコラボイベントを実施する。

