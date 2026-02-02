この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏と、金融解説YouTuber鳥海翔氏が語る投資の本質「ゴールドと株はそもそも性質が違う」値上がりだけ見て判断すると思わぬ落とし穴も

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルに、ゲストとしてチャンネル登録者数38万人の金融解説YouTuber・鳥海翔氏を迎え、高騰を続けるゴールドへの投資について議論。鳥海氏は「ゴールドが今熱い」という風潮に警鐘を鳴らし、株式投資との本質的な違いを理解せずに投資を行う危険性を指摘した。



動画冒頭、2024年に入って株価やゴールドの価格が好調であるという話題から、宮脇氏は「それぞれどちらに投資したらいいのか悩んでいる」という投資家の悩みを代弁。これに対し、鳥海氏はゴールド投資について自身の見解を語り始めた。



鳥海氏は、昨今のゴールド価格の上昇について「ゴールドが今熱いと。ゴールド買えみたいな、そういうトレンドはある」と認めつつも、その性質を理解する必要があると強調。ゴールドはそれ自体が価値を生み出すものではなく、あくまで「物質」であるとし、「欲しい人がいっぱい居れば値段が上がるし、要らないとなったら値段が下がる。それが金」と、その価値が需要と供給、つまり人々の心理に大きく左右されると解説した。



一方で株式投資については、企業が生み出す価値そのものに投資する行為だと説明。NVIDIAを例に挙げ、「NVIDIAの会社の従業員がめちゃめちゃ頑張っていると。それによって会社の売上が上がっている」と述べ、企業の成長によって本質的な価値が向上していく点が、価値を生まないゴールドとの決定的な違いだと語った。



さらに、資産1億円を目指す方法について問われると、鳥海氏は「収入から支出を引いた残りを貯める」のではなく、「収入から先に貯蓄（投資）分を引き、残った金額で生活する」という考え方の重要性を力説。「気合で貯めようとするんじゃなくて、収入から自動的に引き落としされる仕組みを利用しないと難しい」と述べ、「iDeCoなどを活用して強制的に資産形成の仕組みを作ることが、目標達成への最も現実的な道筋である」と動画を締めくくった。