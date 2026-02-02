イデオロギーによる偏見が「政治的信条」を歪ませる…分断の進む現代社会に求められる「他者の信念」の歓待

人種差別、経済格差、ジェンダーの不平等、不適切な発言への社会的制裁…。

世界ではいま、モラルに関する論争が過熱している。「遠い国のかわいそうな人たち」には限りなく優しいのに、ちょっと目立つ身近な他者は徹底的に叩き、モラルに反する著名人を厳しく罰する私たち。

この分断が進む世界で、私たちはどのように「正しさ」と向き合うべきか？

オランダ・ユトレヒト大学准教授であるハンノ・ザウアーが、歴史、進化生物学、統計学などのエビデンスを交えながら「善と悪」の本質をあぶりだす話題作『MORAL 善悪と道徳の人類史』（長谷川圭訳）が、日本でも刊行された。同書より、内容を一部抜粋・再編集してお届けする。

『MORAL 善悪と道徳の人類史』 連載第164回

『人類の分断は地球を「故郷と呼べない世界」にしてしまうのか？…幼稚な「集団アイデンティティ」を克服する希望となる「道徳的価値観」』より続く

心理学実験からわかること

政治的信条は不安定で、簡単に操作できる。ある実験の参加者に、トリックを用いて彼らが実際に口にしたこととは真逆の内容を主張していたと思い込ませると、彼らは実際には自分の考えではないはずの政治意見でさえ根拠づけようとしはじめる。

ルンド大学でスウェーデン人心理学者のトマス・ストランドベリを中心とした研究チームが、被験者に、さまざまな政治的ステートメントに対してどの程度同意できるか、1から9の数字で答えてもらった。たとえば、「ハマスとの紛争におけるイスラエルの武力行使は、多数の民間人に被害をおよぼすとしても道徳的に正当化できる」や「スウェーデン政府によって不法移民と判断された祖国に帰還すべき移民を収容することは、道徳的に見て非難に値する」などだ。そうした文章の後半部分を読むのに、被験者はクリップボードに挟まれたページをひっくり返さなければならなかった。その際、本人の気づかないうちにページの一部が入れ替わり、真逆の内容が示されるようになっていた。たとえば、スウェーデンの移民政策に対する賛同が、拒絶に入れ替わった（あるいはその逆）。それでも被験者の大半は、本当は拒否したステートメントを、ポジティブに賛同したと見せられただけで、賛同を正当化する理由をためらわずに挙げた。

ストランドベリらが米国大統領選挙中に行った次の実験では、一見したところ極端に対立する政治的見解がいかに容易に近づき合えるかが明らかになった。被験者のほとんどは、偶然マンハッタンで散歩していたところに声をかけられた人々で、彼らはヒラリー・クリントンとドナルド・トランプのさまざまな個性-カリスマ、勇気、情熱、経験、信頼性など-を、ツマミを左右に動かして評価するよう求められた。研究者らはその様子を隠し撮りし、その後すぐに、被験者に彼らの答えを再生して見せた。ただし、再生の際に操作をして、本人の評価よりもかなり低い評価を見せた。ここでもまた、ほとんどの人々は、改竄された自分の回答にためらいなくそれらしい理由を付け加えたのである。ある被験者が「経験」のツマミをクリントン側に大きく傾けて94パーセントにセットしたので、それをこっそり59パーセントに下げて説明を求めたところ、その人はこう答えた。「2人ともそれぞれの分野で経験豊富だから。トランプはビジネスマンとしてとても成功しているし、もちろんヒラリーはずっと公人として政治にかかわってきた。だから……2人ともとても経験が豊かだと思う」。私たちの政治判断は、いかなる問題でも合理性に欠ける。気候変動にはどう立ち向かうべきだろう？幹細胞研究、同性婚、最低賃金、移民問題などに対して、正しい立場はどこにあるのか？死刑を復活させるべきだろうか？道徳に関連する政治問題のほとんどは、内容的には互いに結びついていない。それらは「合理的に直交」する。つまり、どれも論理的には独立している、ということだ。これらの疑問のどれか一つに対する適切な答えは、ほかの疑問に対する正しい答えとは何の関係もない。

“イデオロギー”のチューリングテスト

それにもかかわらず、私たちはある人がある問題に対してもつ意見を、その人がほかの問題に対して示した意見から推測できる。気候変動を真剣に心配し、今すぐ抜本的な対策を望む人は、同性婚問題に対してもリベラルな態度を表明すると予想できる。死刑に賛成する人は、おそらく移民にも厳しいだろう。しかし、そうした問題が実際には互いに関連していないのなら、なぜそのような予想が可能なのか、疑問が残る。論理的にそれぞれ独立した問題に対して、政治スペクトルの一方の端がつねに正しい態度を表明し、逆側の端がいつも誤った立場をとる可能性なんて、実際どれほどのものだろうか。それなのに、私たちは自分が“正しい”側にいると確信している。なぜだろう？「我々」グループが信じているというだけの理由で自らの政治的信念を決めていては、私たちは自分の意見を合理的に正当化できなくなってしまう。信頼できる他人の信念を受け入れることは必ずしも非合理的な行為ではない。ここまで何度も見てきたように、他人からの知識の吸収は有意義だし、必要なことでもある。問題はその逆で、イデオロギーによってあらかじめ分類されている情報環境では、知識の合理的な伝達が損なわれてしまうのだ。

それを理由に、米国人経済学者のブライアン・カプランは“イデオロギー”のチューリングテストを提案している。あなたには、敵対者の政治的見解や提案を、敵対者が受け入れるような形で表現できるだろうか？もしできないなら-実際、ほとんどの人がこのテストには合格できないと考えられる-あなたは自らのイデオロギー的偏見の犠牲者になったと言える。あなたの政治的信念は、あなたのアイデンティティおよび価値観とあまりに強く結びついているため、自分のものとは異なる政治的見解を愚かさあるいは非道さの証拠とみなしてしまうのである。

なぜ多くの人は、積極的な気候政策に疑いの目を向けるのだろうか？嘘やニセ情報や資本主義的成長イデオロギーに目をくらまされ、人類の未来よりも、自らの資産価値が増すことだけを願っているからだ。何を根拠に、多くの人々は富を根本的に再分配すべきだと主張しているのだろう？きっと仕事嫌いで、嫉妬深く、経済を理解していなくて、ほかの人々の成功が許せないからだ。そのような考え方が、正解である可能性もなくはない。だが、気候変動懐疑論者や再分配支持者が自らの見解をそのような理由で説明することはないだろう。議論に生産性を求めるなら、政敵の動機を出発点にしてはならない。あなたはこのテストに合格できるだろうか？

『アメリカ人の半分が「マルクスの主張」を「合衆国憲法の条項」と答える…我々を結ぶ“イデオロギー”の「大きなウソ」』へ続く

【つづきを読む】アメリカ人の半分が「マルクスの主張」を「合衆国憲法の条項」と答える…我々を結ぶ”イデオロギー”の「大きなウソ」