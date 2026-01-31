¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡ÚÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥·¡¼¥º¡Û¡¢¾®ÁÒ Í£¡¢¸Í¾¾ ÍÚ¡¢TrySail¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡¢ReoNa¤Î7ÁÈ¤¬Ç®±é¡ª¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2026¡ÉSATURDAY STAGE Â®Êó¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2026¡É¤Î1ÆüÌÜ¡ÈSATURDAY STAGE¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²»³ÚÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¡×¤¬2010Ç¯¤è¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡¢Á´¶ÊÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É¡£ÄÌ»»16²óÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢2020Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ¤Î2¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î1ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡ÚÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥·¡¼¥º¡Û¡¢¾®ÁÒ Í£¡¢¸Í¾¾ ÍÚ¡¢TrySail¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡¢ReoNa¤Î7ÁÈ¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó4»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¹ë²Ú¶¥±é¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇ®ÎÌ¹â¤¤±éÁÕ¤Ç»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¿Ü¹îÉ§¡Êb¡¢¥Ð¥ó¥Þ¥¹¡Ë¡¢¼Æ粼ÍÎÊå¡Êkey¡Ë¡¢»³ËÜÍÛ²ð¡Êg¡Ë¡¢Â¼ÅÄ°ì¹°¡Êds¡Ë¡¢Gussy¡Êmnp¡¢per¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ª¥Ð¥ó¥É¤ÎÌÌ¡¹¡£¤½¤·¤ÆMC¤ÏÀÄÌÚÍ¤Ëá¤¬Ì³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¹ç´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¥Ñ¡¼¥È¤Ç³Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ä¾¸å¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£
1ÆüÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ°ÊÍè¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿À¼Í¥¤Î¸Í¾¾ ÍÚ¡£¥¹¥Õ¥£¥¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÅÙ¡¹¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤¬¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é²ó¤Î¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2010¡É°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£³«Ëë¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤«¤ó¤Ê¤®¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ömotto¡ùÇÉ¼ê¤Ë¤Í¡ª¡×¡£º£¤Ê¤ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¶Á¤¯²ÎÀ¼¤ÇËëÄ¥¤Ë°ìÂÁá¤¤½Õ°ìÈÖ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢Æ±¤¸¤¯À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ç¤â¤¢¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡Öcourage¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡Ù2nd¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤È¡ÖResolution¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤òÆÏ¤±¤ÆÑÛ¡¹¤·¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°ìÌÌ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤â°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖGirls, Be Ambitious.¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¦¥é¡¦¥Î¡¦¥ò¡¦¥È¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤òÁÞ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÏÅÄÊ¥ÃÒÌé¤¬¼ê³Ý¤±¤¿2010Ç¯Âå¥¢¥Ë¥½¥óÅÂÆ²Æþ¤êµé¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖQ¡õA¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡ª¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤Ê¤ê¤Î²øÊª¤¯¤ó¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¡£»°¡¹¼·Çï»Ò¤Ê¤É¤Ç°ìÂÎ´¶¤òºî¤êËëÄ¥¤òÇúÈ¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Á´¶Ê¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò·ë¤ó¤À¡£
2ÈÖ¼ê¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®ÁÒ Í£¤Ï¡¢2020Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤È¤ê¤ï¤±¥í¥Ã¥¯¿§¤Î¶¯¤¤¡ÖFuture Strike¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØViVid Strike!¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ÇÇ®¤¯¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢¿´¤òÏÇ¤ï¤¹»ÅÁð¤ò¸ò¤¨¤¿¡ÖEmpty//Princess.¡×¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¾®°ËâÅª¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë°î¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLabo-Ratory¡Ù¤è¤êº´¡¹ÌÚµÊÃãÄó¶¡¤Î´Å¤«¤ï¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÈÌþ¤·¡É¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¼£Ìþ¼£Ìþ¤Á¤å¤Ã♡¡×¤òÈäÏª¡£¶áÇ¯¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥Ö¡¼¥à¤È¤â¸Æ±þ¤¹¤ëºÇ¿··¿¤Î¡È¤æ¤¤¥½¥ó¥°¡É¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¥ï¥ó¡õ¥ª¥ó¥ê¡¼¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖFuture Strike¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯½ÓÎ¶ºî¶Ê¤Î¿Íµ¤¶Ê¡ÖHoney♥Come!!¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¾ë²¼Ä®¤Î¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ç¡È¥Ï¥Ë¥«¥à¡É¥³¡¼¥ë¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖSo¡ùLucky¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¹¥é¥¤¥àÅÝ¤·¤Æ300Ç¯¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ì¥Ù¥ëMAX¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿ ¡Á¤½¤Î¤Ë¡Á¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ç¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁ´Êü½Ð¡£¥ì¥¢¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿·Á¯¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿À¼Í¥¤ÎÁá¸«º»¿¥¡£¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É¤Ë¤Ï2023Ç¯¤ËÂ³¤4ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£Çò¤¤¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÀÖ¡¹¤ÈÇ³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö»ë¹È¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¸ ¿¼¾Ï ÌñºÒÊÓ¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ò½é¼ê¤«¤éÊü¤Á¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±éÁÕ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤òÁÞ¤ß¤Ä¤Ä¡¢»þ¤Ë´¶¾ð¤òÇí¤½Ð¤·¤Ë¶«¤Ö¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÇ÷¤ë¡£·ã¾ð¤ÈÊÑÇï»Ò¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖLast breath, Last record¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥å¡¼¥ì·¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¥¹²»¤ò¤¢¤¨¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿±é½Ð¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²£ÍÉ¤ì¤·¤¿¡Öyoso¡×¤Ç¤Ï¥¹¥¥ã¥Ã¥È¤ò¸ò¤¨¤¿¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÂ¿ºÌ¤ÊÀ¼¤ÎÉ½¸½¤ÇÌ¥Î»¡£1¿Í1¿Í¤Î¿´¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¡ÖGuide¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¸ ¿·¾Ï ÌÂµÜÊÓ¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤ÎTK¤¬Äó¶¡¤·¤¿¡ÖAwake¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØRWBY É¹ÀãÄë¹ñ¡ÙED¼çÂê²Î¡Ë¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¯¤â¸·¤«¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡ÈÀ¸Ì¿¤Î¶«¤Ó¡É¤ò¶Á¤«¤»¡¢É½¸½ÎÏË¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇËëÄ¥¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
´üÂÔ¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼ÏÈ¡ÚUPCOMING ARTIST¡Û¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×È¯¤Î¡ÈÌ´¡Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡Ë¤È¸½¼Â¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡Ê¥Ð¥ó¥É¡Ë¡É¡¢Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃçÄ®¤¢¤é¤ì¡ÊVo¡Ë¡¢µÜ±Ê¤Î¤Î¤«¡ÊGt¡Ë¡¢Êö·îÎ§¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ÅÔ»Ò¡ÊKey¡Ë¡¢ÀéÀÐ¥æ¥Î¡ÊDJ&Mp¡Ë¤Î5Ì¾¤À¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Á¥å¥¢¤Ç´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö¥³¥ß¥åÃå²ÐFire!¡×¤Ç¤Ï³ÈÀ¼´ï¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçÄ®¤ÈÀéÀÐ¤¬ËÙ¹¾¾½ÂÀ¤È¶¦¤Ëºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ø¡£ÃçÄ®¤ÎÆÍ¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¹â²»¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¸÷·Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Î´ÇÈÄ¶Ê¤È¤Ê¤ëºÇ½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖÌ´¸½ÌÑÁÛÀ¤³¦¡×¤Ç¤Ï¥®¥¿¡¼Ââ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Îº¸±¦¤ËÅ¸³«¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÀéÀÐ¤âÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÃçÄ®¤È¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¡¢º£²Æ¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢½é½Ð±é¤Î¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É¤Ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³8ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡¢¾ïÏ¢ÁÈ¤È¤·¤Æ´ÓÏ¿¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢ËãÁÒ¤â¤â¡¦±«µÜÅ·¡¦²ÆÀîÄÇºÚ¤Ë¤è¤ë½÷ÀÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢TrySail¡£¡ÖFree Turn¡×¡Ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ ¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤ÇÍ¦¤Þ¤·¤¯¥é¥¤¥Ö¤Î²Ð¤Ö¤¿¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤Ä¤í¤¤¡×¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡Ö¥Þ¥®¥¢¥ì¥³¡¼¥É ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«³°ÅÁ¡×¥á¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¶Éô¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿Æ°¤¤äÊª¸ì¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡£10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ê¤ª¿·¤·¤¤Ì´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤òÁÖ¤ä¤«¤ËÆÏ¤±¤¿¡Ö¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥É¡×¡Ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ØÂîµå¾¯½÷ -Á®¸÷¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ø-¡ÙOP¼çÂê²Î¡Ë¤ËÂ³¤±¤Æ¤Ï¡¢¡È¤ªº×¤ê¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¡£¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤¿Æ°¤¤ò´Þ¤á¤ÆË»¤·¤Ê¤¯¤â³Ú¤·¤µÁ´³«¤Î¡Ö²ÚÎï¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø°ÛÀ¤³¦¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¥¥ë»Ð¤µ¤ó ¡Á»ÐÆ±È¼¤Î°ÛÀ¤³¦À¸³è¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Á¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤Ç²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÂçÁû¤®¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Öadrenaline!!!¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥í¥Þ¥ó¥¬ÀèÀ¸¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤ò¾ö¤ß¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤òÊ®½Ð¤µ¤»¤ë¡£ËëÄ¥¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë»È¤Ã¤¿Á´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤è¤ê¡¢Êü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Î²ÏÌî¤Ò¤è¤ê¡Ê¾®µÜ²ÌÊæÌò¡Ë¡¢±Ê°æ¿¿Î¤»Ò¡ÊÀ¾¾ë¼ùÎ¤Ìò¡Ë¡¢´Ý²¬ÏÂ²ÂÆà¡ÊÅÎÌîÑÛÀ¤Ìò¡Ë¡¢ÎÃËÜ¤¢¤¤Û¡ÊÍÀ´Àî²ÆÍÕÌò¡Ë¡¢¥·¡¼¥º¤Î»ç·î°É¼ëºÌ¡Ê¼·Áð¤Ë¤Á¤«Ìò¡Ë¡¢»³º¬ åº¡ÊÈìÅÄÈþ¶×Ìò¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Êü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï2024Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡¢¥·¡¼¥º¤Ï½é»²Àï¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´°÷Â·¤Ã¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¥â¡¼¥ÉÁ´³«¤ÎÁ´ÂÎ¶Ê¡ÖBorderline¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¥·¡¼¥º¤Î2¿Í¤¬¥Ø¥ô¥£¥Í¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡ÖBreak Chain¡×¤òÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤ÎÇ®¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤µÁý¤·Áý¤·¤Î¡Ö²÷ÅðV¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ÎÄêÈÖ¥¿¥ª¥ë¶Ê¡ÖÂÀÍÛ¥¥Ã¥¹¡×¤Ë·Ò¤²¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¤¬¥é¥Æ¥ó¥Õ¥ì¥¤¥Ð¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖFashionable¡×¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë´ÑµÒ¤Î¿´¤òÃ¥¤¦¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º 2nd season¡ÙOP¼çÂê²Î¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥Õ¥ì¥¢¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿¿§Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Îµ±¤¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
1ÆüÌÜ¤Î¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢7ÅÙÌÜ¤Î¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É½Ð±é¤È¤Ê¤ëÀäË¾·Ï¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎReoNa¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¹ÓÈ¨Î¼Ê¿¡ÊKey¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¶¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢½é¤ÃÃ¼¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖANIMA¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld¡Ù2nd¥¯¡¼¥ëOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¤òÊü¤Á²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡ÈÊÌ¤ì¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¡Ö¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë ¡ÁHeaven in the Rain¡Á¡×¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ëED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Aqua Timez¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¡È¹çÎ®ÃÏÅÀ¡É¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦ÂÀ»Ö¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·è°Õ¤ÎÄ«¤Ë¡×¡Ê¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¡¢´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ÑµÒ¤ò¼«¿È¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤à¡£¤½¤·¤ÆºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHEART¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖÌ¿¤È¤¤¤¦ÉÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Îºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿ËÙ¹¾¾½ÂÀ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£Èà¤Ï¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤È¥Ð¥Ã¥¥ó¥°¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ÓÈ¨¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÞ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ReoNa¤È¶¦¤Ëµ§¤ê¤Ë¤â»÷¤¿¤ª²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤³¤«¤éReoNa¼«¿È¤â¥¢¥³¥®¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÖDebris¡×¤Ç¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È²Î¤¤¾å¤²¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖHEART¡×¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE¡É1ÆüÌÜ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿
¤Ê¤ª¡¢ÌÀÆü2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡ÈSUNDAY STAGE¡É¤Ë¤Ï¡¢angela¡¢¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¢ClariS¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¢CHiCO with HoneyWorks¡¢DayRe:¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡ÚGuilty Kiss,Saint Snow¡Û¤Î7ÁÈ¤¬½Ð±é¡£
ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÈSATURDAY STAGE¡É¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2026
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËSATURDAY STAGE
¡ãSETLIST¡ä
¸Í¾¾ ô£
M1-1. motto¡ùÇÉ¼ê¤Ë¤Í¡ª
M1-2. courage
M1-3. Resolution
M1-4. Girls, Be Ambitious.
M1-5. Q¡õA¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡ª
¾®ÁÒ Í£
M2-1. Future Strike
M2-2. Empty//Princess.
M2-3. ¼£Ìþ¼£Ìþ¤Á¤å¤Ã♡
M2-4. Honey♥Come!!
M2-5. So¡ùLucky
Áá¸«º»¿¥
M3-1. »ë¹È
M3-2. Last breath, Last record
M3-3. yoso
M3-4. Guide
M3-5. Awake
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×
M4-1. ¥³¥ß¥åÃå²ÐFire!
M4-2. ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°
M4-3. Ì´¸½ÌÑÁÛÀ¤³¦
TrySail
M5-1. Free Turn
M5-2. ¤¦¤Ä¤í¤¤
M5-3. ¥¢¥¹¥È¥é¥¤¥É
M5-4. ²ÚÎï¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó
M5-5. adrenaline!!!
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º
¡ÚÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥·¡¼¥º¡Û
M6-1. Borderline
M6-2. Break Chain
M6-3. ²÷ÅðV¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê
M6-4. ÂÀÍÛ¥¥Ã¥¹
M6-5. Fashionable
M6-6. ¥×¥ê¥º¥à¥Õ¥ì¥¢
ReoNa
M7-1. ANIMA
M7-2. ¥¬¥¸¥å¥Þ¥ë ¡ÁHeaven in the Rain¡Á
M7-3. ·è°Õ¤ÎÄ«¤Ë
M7-4. Ì¿¤È¤¤¤¦ÉÂ
M7-5. Debris
M7-6. HEART
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2026
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËSATURDAY STAGE
³«¾ì¡¡15:00¡¿³«±é¡¡16:00
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡ËSUNDAY STAGE
³«¾ì¡¡15:00¡¿³«±é¡¡16:00
²ñ¾ì
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¼Ô¡Ê¢¨³Æ¸Þ½½²»½ç¡Ë
¢£1·î31Æü¡ÊÅÚ¡ËSATURDAY STAGE
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡ÚÊü²Ý¸å¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥·¡¼¥º¡Û¡¿¾®ÁÒ Í£¡¿¸Í¾¾ ÍÚ¡¿TrySail¡¿Áá¸«º»¿¥¡¿Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡ÊUPCOMING ARTIST¡Ë¡¿ReoNa
¡ãMC¡äÀÄÌÚÍ¤Ëá
¢£2·î1Æü¡ÊÆü¡ËSUNDAY STAGE
angela¡¿¥ª¡¼¥¤¥·¥Þ¥µ¥è¥·¡¿ClariS¡¿ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¿CHiCO with HoneyWorks¡¿DayRe:¡ÊUPCOMING ARTIST¡Ë¡¿¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó!!¡ÚGuilty Kiss,Saint Snow¡Û
¡ãMC¡äÉÚÅÄÌÀ¹¨
¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¢¨¤¹¤Ù¤ÆÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¡ï12,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¿¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¶¨»¿¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2026¡É¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¤Ë¤ÆÇÛ¿®·èÄê¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡ª
