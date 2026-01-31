

HANA、TVアニメ『メダリスト』OP主題歌「Cold Night」MVサムネイル

7人組ガールズグループHANAが31日、2026年初の新曲「Cold Night」、そのMusic Videoを公開した。楽曲の解禁から、多くの感動と勇気づけられた声が上がっていた「Cold Night」だが、その世界観が詰め込まれた内容に仕上がっている。

【動画】公開されたHANA「Cold Night」MV

本作のMusic Videoの監督は、「Blue Jeans」でもちゃんみなとタッグを組んだ大久保監督が担当。「Cold Night」の歌詞の世界観をそのまま物語として描き、小さな部屋から夢の舞台へと歩みを進めていく一人の女性の姿を軸に展開される。何度転んでも、何度心が折れそうになっても、それでも「夢」を諦めずに追いかけ続ける。不安や迷いを抱えながらも前に進み続けてきた彼女たちだからこそ表現できる、“夢へ向かう強さ”が描かれている作品になった。また、そばで支え一緒に前を向き続ける仲間たちの存在の描写もみどころの一つだ。HANAならではの等身大の表現で映像化した、今のHANAを象徴する作品。

本楽曲は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた最新曲。1月24日深夜1時30分のアニメ第2期初回放送に合わせて先行配信リリースされ、1月28日にはレコードサイズ仕様のCDも発売を開始している。