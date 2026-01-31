『名探偵コナン』30周年！ 『僕のヒーロアカデミア』10周年！ コラボビジュアル＆PV公開！
1967年のアニメ『黄金バット』以降、テレビの前のみなさまに心躍るアニメ作品を届けてきた読売テレビ。中でも屈指の人気作『名探偵コナン』と『僕のヒーローアカデミア』が、2026年に時を同じくして周年を迎えることになった。
TVアニメ『名探偵コナン』は1996年1月8日の放送から30年を、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は2016年4月3日の放送から10年を迎える。
このWメモリアルイヤーを記念して、『名探偵コナン』と『僕のヒーローアカデミア』のスペシャルコラボが実現した。
まず、本日放送のアニメ『名探偵コナン』のエンディングで、スペシャルコラボPVが放送・解禁された。本PVでは、それぞれの作品の主人公である、江戸川コナン（CV：高山みなみ）と緑谷出久（CV：山下大輝）がWナレーションを担当。2人の声がクロスオーバーし、そして「ふたつの時間がひとつになる―」のセリフで重なる演出で、Wメモリアルイヤーという特別な瞬間を象徴するPVとなっている。
さらに『名探偵コナン』原作者・青山剛昌先生と『僕のヒーロ―アカデミア』原作者・堀越耕平先生が描き下ろしイラストでスペシャルコラボ。なんと、青山先生が緑谷出久を、堀越先生が江戸川コナンを描き下ろし、それぞれに周年をお祝いし合う唯一無二のイラストが公開された。両先生それぞれの個性が生かされた表情がたまらない2つのイラストは、今回のスペシャルコラボPVの中でお披露目された。
PVスペシャルコラボは 、【ytv animation】読売テレビアニメ公式YouTubeチャンネルのほか、【アニメ】名探偵コナン公式YouTubeチャンネル、TOHO animation公式YouTubeチャンネルで公開中。
スペシャルコラボイラストは、ytv animation公式X（@anime_ytv）のほか、アニメ『名探偵コナン』公式X（conan_anime1000）、アニメ『僕のヒーローアカデミア』公式X（@heroaca_anime）で公開中だ。
さらに、2月18日（水）発売の『週刊少年サンデー』、2月16日（月）発売の『週刊少年ジャンプ』にも、両先生のスペシャルコラボイラストの掲載が決定。永久保存必至の展開となっている。
TVアニメ『名探偵コナン』は放送30周年、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は放送10周年。
『名探偵コナン』では、読売テレビの歴史的名番組『鳥人間コンテスト』とのコラボエピソード回の放送や、10年ぶりの2時間スペシャルの放送を予定。『僕のヒーローアカデミア』では、堀越先生がコミックス最終巻で描き下ろしたエピソードのアニメ化となるNo.170+1『More』が5月2日（土）夕方5時30分に読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送が予定されるなど、スペシャル展開が目白押し。
両作品とも、すでに発表されている周年企画に留まることなく、更なるスペシャルな企画が発表・展開されていく予定なので、引き続き続報をお見逃しなく。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
