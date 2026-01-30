腰まわりのもたつき解消へ。１日１分【骨盤から整えて“くびれ印象”を取り戻す】簡単ポーズ
下腹や腰まわりのラインが気になり始めたら、脂肪だけでなく骨盤まわりの動きが硬くなっている可能性も。そこで取り入れたいのが、体側を大きく伸ばしながら骨盤のバランスを整えるヨガの簡単ポーズ【アルダ チャンドラアーサナ】です。血行を促しつつ体幹にも刺激が入り、続けるほどウエストまわりの軽さやすっきり感を実感できます。
アルダ チャンドラアーサナ
（１）両脚を閉じて立って胸の前で合掌する
▲内ももをしっかり締めます
（２）ゆっくり両手を天井方向に持ち上げる
（３）息を吐きながら上半身を真横に倒して、倒しきったポイントで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲伸ばしている方のお腹が反対側から押されているような感覚を意識しましょう
終わったら（２）に戻り、続けて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「内ももをしっかり締めた状態で行うこと」、「骨盤の位置を床と水平にキープすること」の２つがポイント。上半身を倒す際に前後に傾かないように注意しましょう。強い負荷をかけなくても、姿勢と呼吸を意識するだけで体は少しずつ変わっていきます。無理なく続けて、腰まわりの印象が変わる感覚をぜひ体感してみてください。＜ヨガ監修：Minami（トレーナー歴４年）＞
🌼下半身の印象変わる。１日１セット【体のラインを骨盤まわりから立て直す】簡単エクササイズ