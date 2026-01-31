中国政府「輸出規制」で日本に迫りくる脅威…レアアースだけでない、生命を脅かす「規制候補リスト」

中国政府の輸出規制で迫りくる脅威

先日、世界的な心臓外科の名医であるN先生から、こんなメールをもらいました。

＜中国政府の輸出規制で人工透析や心臓外科手術、心臓の冠動脈や不整脈のカテーテル治療に必須のヘパリンも含まれるのでしょうか？ もしそうなら日本のこの分野の医療は止まります。これが止められるとなると大変なことですが、やってくる可能性は十分あるでしょうね。＞

調べたところ、まだヘパリンの輸出に規制はかかっていないものの、メディアが騒ぐレアアースよりも、国民の生命に直結する薬品類に輸出規制の兆候がみられます。

その第一が、抗生物質です。薬局や病院で抗生物質が不足しているので、調剤にも、手術にも問題がでているのです。

抗生物質そのものは、インドなどで、かなりの生産量があり、インドからの輸入で代替できるはずでした。しかし、その原材料は中国からの輸入に頼っています。 そして、この原材料を提供している国に対しても日本に輸出されることを監視することができる法律ができているのです。

中国商務省は1月6日に「日本向けの軍民両用物資の輸出規制を強化」する方針を宣言しました。しかも、その理由は高市発言であり、それが中国の安全保障を脅かした発言だということを根拠にしています。

「輸出管理」に向けた万全な準備

中国は、こういう事態に備えて万全の準備をしていました。24年10月、国務院が「両用物項（軍隊でも民間でも使用される物質のこと）出口管制条例(デュアルユース品目輸出管理条例)」を運用すると宣言しました。この条例によれば、世界の主要国・地域はいずれも、この条例のリストにある貨物・技術・サービスについて厳格な輸出管理を行うことが出来るという仕組みをつくっていたのです。

たとえば、日本の政治家の一部は、WTOにルール違反を訴えれば阻止できるという意見を言っていますが、この条例はその対策でつくったものだったのです。2010年、海上保安庁巡視船と中国漁船の尖閣諸島沖での衝突事件への対抗措置として、中国はレアアース[希土類]の対日輸出を大幅削減しましたが、WTO[世界貿易機関]のルール違反と認定され効果なしに終わりました。これに懲りた中国は、今回は安全保障を目的とした「国際的枠組みに合致した措置」であることを強調し、この枠組みがルール違反と認定されないよう周到に準備してきたのです。

「中国輸出管理法」に基づく「両用品目輸出管理条例」は長文ですが、その内容は戦慄すべきものです。「輸出規制の対象になり得る品目」を整理すると、正直、日本は手も足もでません。中国は安保・技術覇権・国内需給の3軸で輸出管理を使い分けており、以下は私が分類した「問題視されやすい論点」と「具体品目」の組み合わせです。リスクの高低や代替可能性もあわせて考えてみました。

「輸出管理条例」戦慄の内容

中国が輸出規制（全面禁輸〜許可制・数量制限・検査強化）を発動しやすい条件は次の通りです。

◎安全保障や対中依存縮小に関わる報復カード（対外関係でのレバレッジ）

◎川上で中国が寡占・支配的な資源や中間材（他国での短期代替が難しい）

◎国内価格安定・産業保護（在庫逼迫時の一時規制）

◎規制の「正当化」が容易な品目（環境保護、デュアルユース管理、品質・検疫理由）

この枠組みで、将来指定されやすい候補の主要なものをとりあげてみます。

品目候補の構造化リスト

1) レアメタル・鉱物資源（安保×技術覇権の典型）

レアアース（特に重希土）：ジスプロシウム、テルビウム、イットリウムなど

用途：高性能磁石（EV、風力）、センサー

リスク：高。中国の精錬支配が強く、過去にも輸出管理の前例あり

代替：豪州・米国・ASEANで増産中だが精錬能力に限界あり

グラファイト（天然・人造、球状グラファイト）

用途：Liイオン電池負極材

リスク：中〜高。環境規制名目での許可制強化は既に実施例あり

代替：北米・欧州で徐々に育成中、短期はコスト上昇

ガリウム・ゲルマニウム化合物（精製品・ウエハ＝半導体原料）

用途：光通信用デバイス、パワー半導体

リスク：中。2023年に一部許可制化の前例があります。対外カードとして有効。

アンチモン、タングステン、モリブデン

用途：難燃剤、工具、触媒

リスク：中。需給逼迫時の数量管理が起こりやすい。

2) 半導体・製造装置関連の中間材

高純度フッ化水素、フォトレジスト関連前駆体、一部スラリー原料

用途：エッチング・洗浄・CMP。

リスク：中。環境・危険物規制名目での輸出許可強化の可能性

代替：日本・韓国・台湾で内製余地があるがコストに問題あり

SiC・GaN関連原料（高純度粉末、成長用ガス）

用途：パワー半導体

リスク：中。対日より「対米」を主対象にしがちだが波及の懸念

すでに、このあたりで読むのがイヤになった人もおられると思うので、3電池・EVサプライチェーン。4は 太陽光・再エネ部材、レアアース磁石。5は産業用化学品・触媒となっていて、6が問題の医薬品となります。

6) 医薬・ライフサイエンス（すでに兆候あり）

原薬（API）・中間体の一部（抗菌薬、抗がん剤、ビタミン類原料）

リスク：中〜高。品質認証・サプライ再構築に時間がかかる

試薬・ラボ用品（培地、酵素、消耗品）

リスク：中。検疫・品質検査強化で実質的な遅延を誘発可能

そして、7として通信・監視機器の部材、8は建設・基礎素材となっています。

リスクについて、私が分類した基準は，代替の難易度（技術認証の切替期間、品質同等性の確保）川上集中度（鉱石・精錬の地理集中、物流ルートの冗長性）規制の正当化のしやすさ（環境保護・危険物・デュアルユース）といった基準で、主に中国の支配度が高い製品や原料をリスク大としました。

以上のリストをみれば、レアアースだけではなく、いくつも日本に圧力を与える手札があると考えねばなりません。

