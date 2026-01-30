「離婚しても地獄、しなくても地獄」その苦しみ、抜け出す鍵は“決断”ではなかった？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで、「どちらを選んでも苦しいと感じる正体」と題した動画を公開。「離婚してもしなくても苦しい」という板挟みの状態について、その心理的な背景と抜け出すための具体的なステップを解説した。
岡野氏はまず、36年以上で4万人以上の夫婦問題に対応してきた経験から、「『苦しい』と感じているあなたは正しい」と断言する。多くの相談者は「離婚すれば経済的に不安、しかし夫婦生活を続ければ心が壊れてしまう」というジレンマに陥るが、これは「経済」と「心」が正反対の方向に自身を引っ張っているために起こる、ごく自然な心の反応であると説明した。
苦しさを増幅させる原因の一つとして、岡野氏は「幸せの形を二択にしてしまうこと」を挙げる。「離婚するか、夫婦を続けるか」という0か100かの思考に陥りがちだが、実際にはその間に「たくさんのグレーゾーンがある」と指摘。例えば、一時的に距離を置く「別居」を選択し、心を回復させたり、経済的な基盤を整えたりする時間を確保することも可能であると語った。
また、岡野氏は、苦しい状況にあるときこそ「周りのアドバイスがあなたを余計につらくすることもある」と警鐘を鳴らす。「そんな夫なら別れなよ」「子どものためには我慢しなよ」といった単純な意見は、当事者の複雑な事情を考慮しておらず、かえって本人を追い詰めることがあるという。重要なのは、他人の声ではなく「あなた自身の感覚」を信じることであると強調した。
結論として、この苦しみから抜け出す鍵は離婚という決断そのものではなく、「あなた自身を守る設計です」と岡野氏は語る。性急に答えを出すのではなく、まずは自身の生活と心を守るための「土台作り」が先決だという。経済状況のシミュレーション、働き方の見直し、専門家の活用などを通じて自分が安全な場所に立てたとき、初めて自分にとっての本当の幸せが見えてくるのだと締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
夫婦問題研究家®／公認心理師・岡野あつこが、夫婦関係の悩みや離婚に関するリアルな情報を発信。34年で4万件以上の相談実績を持つプロが、岡野メソッドによる夫婦円満の秘訣や、修復・離婚の判断と対処法をわかりやすく解説します。