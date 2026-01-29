VANILLABEANSのプレミアムライン始動♡至高のショーコラが誕生

横浜発クラフトチョコレート専門店VANILLABEANSから、ブランド史上最高峰となるプレミアムラインが誕生します。長年培ってきた素材選びと職人技をさらに磨き上げ、特別な一口を届ける新たな挑戦。第一弾として登場するのは、看板商品ショーコラを進化させた贅沢な一品です。日常を少しだけ特別にしてくれる、上質なチョコレート体験に注目です♡

素材と技が生むプレミアムな世界観

VANILLABEANS PREMIUMは、世界でも流通量が限られる希少なシングルオリジンカカオを厳選し、気候や湿度に合わせて焙煎方法を調整。

熟練の職人が手仕事で仕上げることで、力強さと繊細さを併せ持つ香りと風味を引き出しています。素材本来の個性を最大限に生かした品質追求が、プレミアムラインの核となっています。

じゅわり、とろける新ショーコラ

第一弾商品「ショーコラシルキー・ミルク」は、シルクのようなくちどけを目指した特別仕様。

エクアドル原産アリバ種カカオを使ったミルクチョコレートに、同国産オドラータ種バニラビーンズを合わせ、芳醇な香りをプラスしています。

バタークリームを用いた生チョコは軽やかで、コーティングチョコやクッキーと溶け合う一体感が魅力です。

食べ方と装いも特別仕様に

ショーコラシルキー・ミルク



価格：1個・864円(税込)／オリジナル巾着付き 1個・1,194円(税込)

一口目は常温で、二口目は電子レンジ600W5秒を目安に温めることで、異なる表情を楽しめるのも特徴。

パッケージはシアンベースに銀の箔押しを施し、プレミアムライン限定のオリジナル巾着付きタイプも用意されています。ギフトにも自分へのご褒美にもふさわしい佇まいです♪

販売期間：2026年1月31(土)～※数量限定、なくなり次第終了

販売場所：バニラビーンズみなとみらい本店／バニラビーンズ川崎店／VANILLABEANS THEROASTERYHAMMERHEAD／VANILLABEANS公式オンラインショップ／楽天市場店

心ほどける、特別なチョコレート時間

VANILLABEANSが25年の歩みの先にたどり着いたプレミアムラインは、素材と真摯に向き合う姿勢の結晶。ショーコラシルキー・ミルクは、日常のひとときを上質に変えてくれる存在です。

数量限定だからこそ、ぜひその香りや余韻をじっくり味わってみてください。もっと、わたしがほどけるひとくちを♡