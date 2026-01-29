紗栄子「ツヤツヤ！すごい」購入品紹介！保湿もメイク密着も叶えるフィッティングミスト
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【購入品紹介】肌管理のあとに駆け込み【オリーブヤング】』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には感想を語ってくれたものも。
■保湿ミスト
動画内に登場したのはこちら！
JUNGSAEMMOOL/エッセンシャル ムル マイクロフィッティング ミスト 55ml 2,200円（編集部調べ）
温泉水を保湿オイルが配合され、メイクの密着力を高めてくれるミスト！
紗栄子さんはこちらを「とにかくツヤがすごく出るらしい」とコメントしながら紹介。
購入のきっかけについて「マジで良いですよって言われたから買ってみたんだけど」と知人のおすすめで興味を持ったと語っていました。
そして、実際に顔にスプレーしてみながら「気持ちいい！」「あ、ツヤツヤ！」と細かなミストやツヤ感に感心したようにリアクションしていました！
■動画もチェック
動画内では、そのほかにも紗栄子さんが購入したコスメが登場！ぜひチェックしてみてくださいね。