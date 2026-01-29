雪かき動画で波紋を広げている中道改革連合・米山隆一前衆院議員（58）が2026年1月29日にXで、「これ自演？」「誤爆？」などと指摘する声が上がった、米山氏の除雪作業を擁護する投稿（現在は削除済み）について、スタッフのミスだったと説明した。

米山氏「ごく普通に行われている除雪方法」と説明

米山氏を巡っては28日、第51回衆院選（2月8日投開票）で選挙区にしている新潟県長岡市で街頭演説をする際、自身が除雪する様子を映した動画をXに投稿。路肩に除雪されていた雪をスコップで運び、車道に撒いている様子を映し、SNSで波紋を広げていた。

投稿では、「マルイ中之島店での街頭演説前に、除雪です。4区の中でも地域によって積雪量は大きく異なり、中之島それ程でもなかったので、2人で10分ほどで出来ました。雨にも負けず、雪にも負けず、急な解散にも負けず（笑）、頑張ります！」と報告していた（現在は削除済み）。

この動画に対し、「除雪した雪を何故車道に戻すの？」「きれいに除雪された道路に雪投げてる」「雪を道路に捨てるな」などと批判する声が寄せられた一方、「雪国あるある」「これは普通のこと」「雪国では普通にやります」などと擁護する声も上がっている。

米山氏は28日、雪かき動画に対する批判を受け、「『みだりに』はいけませんが、道路脇の雪を薄く道路に広げるのはごく普通に行われている除雪方法です（薄く広げれば雪は溶けます。その加減はわかっているつもりです。）。ご存知ない方がおっしゃっているのだと思いますが、誤解されるのも何なので削除します」と反論していた。

「ボランティアスタッフ」が投稿→謝罪

こうした中、米山氏のXアカウント（@RyuichiYoneyama）を通じて、29日朝に次のような引用リポストが投稿された（現在は削除済み）。

「確かに問題はあるだろうけど程度問題。というか除雪作業しながら選挙活動をせざるを得なくなった理由を作った人間に非難をむけろよ。視野狭いな。ここで@RyuichiYoneyamaにいちゃもんつけている人たち」

この投稿に対し、SNSでは、「裏垢で投稿しようとして誤爆したのかな？」「確かに問題あるって認めちゃった？」「これは誤爆？」「裏垢切り替えミスってる」「なんだこれ自演？」などの声が上がった。

その後、再び米山氏のXアカウントを通じて、「ボランティアスタッフ」が、「私は連絡等をアップするボランティアですが、間違って自分の投稿をしている積りで、本人のアカウントでこのポストをしてしまいました」と投稿。

続けて、「文面からも本人の文書でない事はご理解頂けると思います。米山本人からも強く怒られました。当該Postは削除しました。大変申し訳ありません」と謝罪した。

米山氏本人もこの投稿を引用リポストし、「この投稿の件は、以下の経緯です。このスタッフには強く注意して、連絡情報アップ担当を外しました。大変失礼しました」とコメントしている。