DAZNが発表

DAZN Japan Investment 合同会社は29日、毎日新聞社と毎日放送（MBS）との共同で、インターネットスポーツチャンネル「DAZN（ダゾーン）」で展開する「センバツ LIVE！」にて、2026年3月19日に開幕する第98回選抜高等学校野球大会（センバツ高校野球）を全試合無料でライブ配信すると発表。1月30日に行われる、出場32校が決定する選考委員会を無料でライブ配信することになった。

DAZNでは「スポーツで日本を元気に！」をテーマに、プロスポーツだけでなくアマチュアスポーツの魅力を届けている。野球ではプロ野球のほか、国内外の教育リーグなどすでに幅広く配信を実施。「センバツLIVE！」を通して、全国的に注目を集める高校野球の舞台で奮闘する球児たちの姿、そこに至るまでの数々のストーリーを伝える。

「DAZN」で展開する「センバツLIVE！」は、大会に出場する32校が決まる1月30日の選考委員会を皮切りに、初戦のカードが決まる3月6日の組み合わせ抽選会、3月19日から13日間の日程で予定されている合計31試合をすべてライブ配信する。試合終了後には、熱戦をコンパクトにまとめたダイジェスト動画と1試合を丸ごと振り返る見逃し動画で、球春を彩る高校球児たちの全力プレーを届ける。「ついにDAZNで高校野球も！」の文言とともに発表された。

「センバツLIVE！」は、センバツ高校野球大会の動画やニュースなどすべてのコンテンツがスマートフォンやPCでいつでもどこでも無料で楽しめる公式サービス。大会を主催する毎日新聞社と、1950年代後半から長年センバツ中継を展開してきたMBSが、2016年に共同で開始。MBSの展開するハイライト、ダイジェストなどの動画と、毎日新聞が提供する速報・深掘りニュースや一球速報など、両社のコンテンツをすべて無料で届けている。



