¡Ú£Æ£±¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤¬¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤Ç¥È¥Ã¥×£µ¤òÆÈÀê¡Ö·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡£Æ£±¤Î¹çÆ±¥Æ¥¹¥È£³Æü¡Ê£²£¸Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢£±£±¥Á¡¼¥àÃæ£¶¥Á¡¼¥à¤¬Áö¹Ô¤·à¥á¥ë¥»¥Ç¥¹Àªá¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¢¥¹¡×¤Ï¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿åÍËÆü¡Ê£²£¸Æü¡Ë¤Î¥¿¥¤¥à¥·¡¼¥È¾å°Ì£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¥ß¡¦¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ç£±Ê¬£±£·ÉÃ£³£¶£²¡¢£²°Ì¤ÏÆ±¥Á¡¼¥à¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ç£±Ê¬£±£·ÉÃ£µ£¸£°¡¢£³°Ì¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ç£±Ê¬£±£¸ÉÃ£³£°£·¡¢£´°Ì¤Ï¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ç£±Ê¬£±£¹ÉÃ£±£µ£°¡¢£µ°Ì¤ÏÆ±¥Á¡¼¥à¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ç£±Ê¬£±£¹ÉÃ£²£¹£·¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÏÊÌ³Ê¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡Ö¥Î¥ê¥¹¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î£·£´¼þ¤ò¼þ²ó¤·¡¢¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤â¤½¤ì¤Û¤Éº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¤âÆ±¤¸¤¯¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï´·¤é¤·±¿Å¾¤È³Ø½¬¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¹¥È¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£