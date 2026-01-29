CLリーグフェーズ第8節が行われた。



CLはフォーマットの変更があり、従来のグループステージ制からリーグフェーズ制に移行している。リーグフェーズでは上位8チームの決勝トーナメント進出が決まり、残りの8枠を9位から24位のチームでプレイオフを行い、決めることになる。このプレイオフはホーム&アウェイの2試合制となっており、これからの過密日程を考えると、ストレートインでの進出を決めたいところ。





第8節前の時点でここまで全勝のアーセナルはすでにストレートインを決めており、今節で残りの7チームが決まる。混戦になると予想されるのは勝ち点13の8チームの行方だろう。パリ・サンジェルマン、ニューカッスル、チェルシー、バルセロナ、スポルティングCP、マンチェスター・シティ、アトレティコ、アタランラが勝ち点で並んでおり、全チームがストレートインの権利を得ることはできない。以下が最終的な試合結果だ。アーセナルが順当にカイラトを下し、リーグフェーズ全勝を達成。昨季のリヴァプールに続いて2年連続でプレミア勢が首位通過となった。前述した勝ち点13勢はバルセロナ、チェルシー、スポルティング、シティがストレートイン。PSG対ニューカッスルは1-1のドローに終わり、どちらもプレイオフに回ることに。最終節最大のサプライズはベンフィカの勝利だろう。レアルは勝ち点を積み上げられず、まさかの9位フィニッシュ。ストレートインを逃し、プレイオフでの決勝トーナメント入りを目指す。勝利したベンフィカは24位。プレイオフに回ることに。順位1位 アーセナル2位 バイエルン3位 リヴァプール4位 トッテナム5位 バルセロナ6位 チェルシー7位 スポルティングCP8位 マンチェスター・シティ9位 レアル・マドリード10位 インテルアスレティック・ビルバオ 2-3 スポルティングCPリヴァプール 6-0 カラバフバルセロナ 4-1 コペンハーゲンモナコ 0-0 ユヴェントスアヤックス 1-2 オリンピアコスPSG 1-1 ニューカッスルドルトムント 0-2 インテルナポリ 2-3 チェルシーフランクフルト 0-2 トッテナムアトレティコ 1-2 ボデ/グリムトレヴァークーゼン 3-0 ビジャレアルアーセナル 3-2 カイラトパフォス 4-1 スラヴィア・プラハシティ 2-0 ガラタサライクラブ・ブルージュ 3-0 マルセイユベンフィカ 4-2 レアル・マドリードユニオン 1-0 アタランラPSV 1-2 バイエルン