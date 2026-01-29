【CL結果まとめ】アーセナルがリーグフェーズ全勝で首位通過 レアルはベンフィカに敗れ9位。ストレートイン逃しプレイオフへ
CLリーグフェーズ第8節が行われた。
CLはフォーマットの変更があり、従来のグループステージ制からリーグフェーズ制に移行している。リーグフェーズでは上位8チームの決勝トーナメント進出が決まり、残りの8枠を9位から24位のチームでプレイオフを行い、決めることになる。このプレイオフはホーム&アウェイの2試合制となっており、これからの過密日程を考えると、ストレートインでの進出を決めたいところ。
混戦になると予想されるのは勝ち点13の8チームの行方だろう。パリ・サンジェルマン、ニューカッスル、チェルシー、バルセロナ、スポルティングCP、マンチェスター・シティ、アトレティコ、アタランラが勝ち点で並んでおり、全チームがストレートインの権利を得ることはできない。以下が最終的な試合結果だ。
アーセナルが順当にカイラトを下し、リーグフェーズ全勝を達成。昨季のリヴァプールに続いて2年連続でプレミア勢が首位通過となった。
前述した勝ち点13勢はバルセロナ、チェルシー、スポルティング、シティがストレートイン。PSG対ニューカッスルは1-1のドローに終わり、どちらもプレイオフに回ることに。
最終節最大のサプライズはベンフィカの勝利だろう。レアルは勝ち点を積み上げられず、まさかの9位フィニッシュ。ストレートインを逃し、プレイオフでの決勝トーナメント入りを目指す。
勝利したベンフィカは24位。プレイオフに回ることに。
順位
1位 アーセナル
2位 バイエルン
3位 リヴァプール
4位 トッテナム
5位 バルセロナ
6位 チェルシー
7位 スポルティングCP
8位 マンチェスター・シティ
9位 レアル・マドリード
10位 インテル
アスレティック・ビルバオ 2-3 スポルティングCP
リヴァプール 6-0 カラバフ
バルセロナ 4-1 コペンハーゲン
モナコ 0-0 ユヴェントス
アヤックス 1-2 オリンピアコス
PSG 1-1 ニューカッスル
ドルトムント 0-2 インテル
ナポリ 2-3 チェルシー
フランクフルト 0-2 トッテナム
アトレティコ 1-2 ボデ/グリムト
レヴァークーゼン 3-0 ビジャレアル
アーセナル 3-2 カイラト
パフォス 4-1 スラヴィア・プラハ
シティ 2-0 ガラタサライ
クラブ・ブルージュ 3-0 マルセイユ
ベンフィカ 4-2 レアル・マドリード
ユニオン 1-0 アタランラ
PSV 1-2 バイエルン