焼肉きんぐ、初の「沖縄フェア」開催 タコライスやサーターアンダギーなど全7品
全国に363店舗を展開する焼肉チェーン「焼肉きんぐ」は、2月25日から期間限定で「沖縄フェア」を初開催する。開催期間は4月下旬頃までを予定している。
一部の21店舗では、1月28日から先行販売を実施。
「沖縄フェア」では、「オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ」や「石焼きんぐタコライス」、「揚げたてサーターアンダギー」など、沖縄グルメをアレンジした全7品が登場する。
フェアメニューは、「きんぐコース」（税込3,718円〜）と「プレミアムコース」（税込4,818円〜）に含まれるほか、単品注文も可能。なお、各コース料金は、幼児無料、小学生半額、60歳以上は500円引きとなっている。
◆オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ
食べやすい甘辛味に仕上げた豚バラカルビ。
単品価格：税込649円
◆炙り軟骨ソーキ
沖縄そばのトッピングでも親しまれるソーキ肉を、香ばしく炙った一品。
単品価格：税込429円
◆石焼きんぐタコライス
熱々の石鍋で提供する、食べ応えのあるタコライス。
単品価格：税込649円
◆スパム玉子おにぎらず〜ツナマヨ〜
沖縄のソウルフード「ポークたまごおにぎり」をモチーフにした一品。
単品価格：税込429円
◆Calbee厚切りポテト〜シークヮーサー味〜
波形の厚切りポテトに、爽やかなシークヮーサー味のシーズニングをプラス。
単品価格：税込429円
◆【沖縄県産もずく使用】もずく酢
独特のヌルヌル食感が特徴の沖縄県産もずくを使用。
単品価格：税込319円
◆揚げたてサーターアンダギー
外はカリッと、中はしっとりとした食感に仕上げた沖縄定番スイーツ。
単品価格：税込209円
※一部店舗では商品内容・価格が異なる場合がある
※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がある
焼肉チェーン「焼肉きんぐ」〈先行販売について〉
先行販売期間：1月28日〜3月末頃予定
先行販売店舗（21店舗）：
【福島】福島泉店
【栃木】小山店
【埼玉】蒲生店、草加店
【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店
【東京】羽村店、八王子松木店、板橋前野町店、中目黒店
【石川】御経塚店
【大阪】大東店、堺美原店
【愛知】笠寺店、曙店
【三重】鈴鹿店
【京都】京都桃山店
【岡山】岡山大供店
【福岡】福岡清水店
【佐賀】佐賀日の出店