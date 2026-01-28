焼肉きんぐ、初の「沖縄フェア」開催　タコライスやサーターアンダギーなど全7品

全国に363店舗を展開する焼肉チェーン「焼肉きんぐ」は、2月25日から期間限定で「沖縄フェア」を初開催する。開催期間は4月下旬頃までを予定している。

一部の21店舗では、1月28日から先行販売を実施。

「沖縄フェア」では、「オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ」や「石焼きんぐタコライス」、「揚げたてサーターアンダギー」など、沖縄グルメをアレンジした全7品が登場する。

フェアメニューは、「きんぐコース」（税込3,718円〜）と「プレミアムコース」（税込4,818円〜）に含まれるほか、単品注文も可能。なお、各コース料金は、幼児無料、小学生半額、60歳以上は500円引きとなっている。

【この記事のすべての画像(9点)を見る】焼肉きんぐ「石焼きんぐタコライス」「炙り軟骨ソーキ」「スパム玉子おにぎらず〜ツナマヨ〜」など

「焼肉きんぐ」沖縄フェア メニュー一覧

◆オリジナルハイサイソースで食べる 壺漬けすだれ豚バラカルビ

食べやすい甘辛味に仕上げた豚バラカルビ。

単品価格：税込649円

◆炙り軟骨ソーキ

沖縄そばのトッピングでも親しまれるソーキ肉を、香ばしく炙った一品。

単品価格：税込429円

◆石焼きんぐタコライス

熱々の石鍋で提供する、食べ応えのあるタコライス。

単品価格：税込649円

◆スパム玉子おにぎらず〜ツナマヨ〜

沖縄のソウルフード「ポークたまごおにぎり」をモチーフにした一品。

単品価格：税込429円

◆Calbee厚切りポテト〜シークヮーサー味〜

波形の厚切りポテトに、爽やかなシークヮーサー味のシーズニングをプラス。

単品価格：税込429円

◆【沖縄県産もずく使用】もずく酢

独特のヌルヌル食感が特徴の沖縄県産もずくを使用。

単品価格：税込319円

◆揚げたてサーターアンダギー

外はカリッと、中はしっとりとした食感に仕上げた沖縄定番スイーツ。

単品価格：税込209円

【画像】焼肉きんぐ「揚げたてサーターアンダギー」「Calbee厚切りポテト〜シークヮーサー味〜」など

※一部店舗では商品内容・価格が異なる場合がある

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がある

焼肉チェーン「焼肉きんぐ」

〈先行販売について〉

先行販売期間：1月28日〜3月末頃予定

先行販売店舗（21店舗）：

【福島】福島泉店

【栃木】小山店

【埼玉】蒲生店、草加店

【千葉】新鎌ヶ谷店、柏豊四季店、船橋夏見台店

【東京】羽村店、八王子松木店、板橋前野町店、中目黒店

【石川】御経塚店

【大阪】大東店、堺美原店

【愛知】笠寺店、曙店

【三重】鈴鹿店

【京都】京都桃山店

【岡山】岡山大供店

【福岡】福岡清水店

【佐賀】佐賀日の出店