5人組YouTuberグループ・コムドットのあむぎりさんが2026年1月22日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、レコード会社からアーティスト契約を打ち切られそうだと明かした。

「もう精神的にヤバい」

あむぎりさんは23年11月、ラッパー・AMUGIRI名義でユニバーサルミュージックからメジャーデビュー。26年1月23日には1stソロアルバム「I AM 〜 kick the verse and complex 〜」をリリースしており、予約購入は11月後半から開始していた。

「【釣りなし】あむぎりラッパー引退について」と題した動画であむぎりさんは、「アルバムが想定より売れておらず、僕AMUGIRI、所属させていただいているユニバーサルミュージック様との契約更新が難しい状況となっております」と切り出した。さらに「この先はもう精神的にヤバいので...」とし、事情説明をリーダーのやまとさんに託した。

販促のためにティッシュ配りを敢行

やまとさんによれば、コムドット側とユニバーサルミュージック側の話し合いにより、あむぎりさんがデビュー以来手掛けてきた楽曲の制作費の多くはアルバムの収益で賄うことに当初からなっており、目標売上枚数を達成しなければビジネスとして赤字になるため、契約更新が難しいのだという。実際にあむぎりさんのアルバム売り上げは伸び悩み、年明けにコムドットのメンバーで会議を実施。その結果、「アルバムを多くの人に手に取ってもらうきっかけを作りたい」というあむぎりさんの希望から、アルバムの販促に注力していく運びとなった。

なお、動画撮影時点におけるアルバムの予約枚数と残り売上目標枚数は、通常盤が5256枚で残り5000枚、初回限定盤が2238枚で残り4000枚。つまり合わせて9000枚を売り切らなければならないという。しかも初回限定盤には、あむぎりさんのぬいぐるみが同梱されていることから、やまとさんは「このままだと、4000体のあむぎりのぬいぐるみが宙に浮く」と危機感を募らせた。

その後、あむぎりさんは自身のアルバムをPRするべく、街中でチラシ入りポケットティッシュ1000枚を配る企画に挑戦し、すべて配布し終えていた。