YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】倒産に追い込まれる金額の融資を受けていませんか？今すぐ確認して！」と題した動画を公開。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が知らない「お金の借り過ぎ」の具体的な判断基準について解説した。金利上昇や返済負担の増大が現実味を帯びている今、無理な借入が命取りになる前に、改めて自社の『適正な融資額』を見直すことが求められる。



市ノ澤氏はまず、多くの経営者が「借金の正しい借り方をそもそも知らない」ために資金繰りを悪化させている危険性を指摘。その上で、金融機関からの借入における「借り過ぎ」を判断する2つの重要な基準を提示した。



一つ目の目安は、借入総額が「平均月商の3～6ヶ月分」を超えているかどうかだ。市ノ澤氏は「年商の半分、平均月商の6ヶ月分を超えてくると“借り過ぎ”のゾーンに入ってきて、これから更に追加で融資を受けるというのが難しくなってくる水準」だと説明。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、業種や業態によって必要な運転資金は異なるため注意が必要だとした。



より本質的な判断基準として、市ノ澤氏が強調するのが「債務償還年数」である。これは「今ある借金を、会社が稼ぎ出しているキャッシュフローで何年あれば返し終わるんですか？」を示す指標で、銀行が融資審査や格付けで重視する数字でもある。具体的には「有利子負債 ÷ (営業利益 + 減価償却費)」で算出され、この年数が長くなるほど「会社が稼ぐ能力に対して借り過ぎている」状態と判断される。



市ノ澤氏によると、この債務償還年数が「10年を超えてくるとかなり高い水準」となり、20年を超えると評価はほぼゼロに近くなるという。逆に、理想は「5年以内」、最高評価を得られるのは「1年以内」とのことだ。氏は、たとえ帳簿上で利益が出ていても、借入金の返済額が利益と減価償却費の合計を上回っていれば、キャッシュフローはマイナスとなり、黒字倒産のリスクが高まると警鐘を鳴らす。



最後に市ノ澤氏は「借金は増やすために借りるもの。増やせないなら借入するな！」と断言。借り過ぎの基準を正しく理解し、自社の財務状況を客観的に把握することが、持続可能な黒字経営への第一歩であると締めくくった。