読者が選んだ「セブン‐イレブン」ベストスイーツトップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/01/28】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「セブン‐イレブン」のベストスイーツを調査。本記事ではモデルプレス読者を対象とした試食会でのアンケート「あなたが選ぶ第1位はどれですか？」などの結果から決定したトップ10を発表する。
1位：とろ生食感 チーズケーキ
2位：クワトロチョコエクレア
3位：ぷるるんわらび餅 8個入り
4位：こだわり卵の濃厚カスタードシュー
5位：雲どら つぶあん＆ホイップ
6位：イタリア栗の7層モンブラン
7位：濃厚ミルク寒天
8位：もちもち生地のチョコバナナクレープ
9位：こだわり卵のたっぷりホイップWシュー
10位：つぶあんたっぷり 豆大福
調査方法：モデルプレス読者を対象とした試食会参加者へのアンケート
回答比率：女性95.7％、男性4.3％
年代内訳：10代6.4％、20代40.4％、30代27.7％、40代12.8％、50代8.5％、70代以上4.3％
価格：270円（税込291.60円）
1位に輝いたのは、クリームをふんだんに使用した、濃厚なのにまるでレアのような「とろける」食感の「とろ生食感 チーズケーキ」。焼き加減にこだわったベイクドチーズケーキで、口に入れた瞬間とろっととろけるような、まさに“とろ生食感”の表現にたがわぬ仕上がり。なめらかなチーズケーキの底に敷いたビスケットがサクッとした食感のアクセントに効いている。
＜試食会参加者コメント＞
・「濃厚なチーズケーキのソースとサクサクで食感の良いビスケット生地との相性が抜群でした。チーズケーキの生地は甘さもちょうどよく、パクパクと食べられて、とても美味しかったです」（20代／女性）
・「とろ生食感という名前の通り、口に入れた瞬間とろっと溶けて、チーズの濃厚さがしっかり感じられました！下のビスケットも甘すぎず、食感のアクセントになっていて、チーズのなめらかさと相性抜群で本当においしかったです」（10代／女性）
・「ずっしりした食感が好みでした。下のビスケットのしっとり感も好きです」（30代／女性）
価格：368円（税込397.44円）
2位は「パキ」「ふわ」の異なる食感とクワトロチョコ（4種のチョコ具材）が一度に堪能できる「クワトロチョコエクレア」。チョコクリームはクーベルチュールチョコを使用し、芳醇な香りとなめらかなくちどけを、ダークチョコクリームは濃厚な香りとコクのある味わいが楽しめる。チョコクリームが甘すぎず、味わいや食感が重なり合う本格派の商品。
＜試食会参加者コメント＞
・「パリパリのチョコがすごく美味しかったです。食感でも楽しめて味も美味しいスイーツでした。チョコ好きにはたまらない商品だと感じました」（20代／女性）
・「チョコの味が濃厚でパティスリーで売っているような味。パリッと食感とクリームの食感のバランスがいい。ダークチョコレートだけでなく、やや甘めのチョコもおいしかった」（20代／女性）
・「板チョコが間に入っていてこれまで食べたことがない新食感。2つのクリームが楽しめてよかった」（50代／女性）
価格：220円（税込237.60円）
3位は、ぷるもち食感のわらび餅生地で黒蜜を包んだ一口サイズのわらび餅。ぷるっとしたわらび餅に、香りとコクが特長の深煎りきなこをたっぷりとまぶし、わらび餅を噛むと、中から濃密な甘さの黒蜜がとろりと溢れ出す。みずみずしい口当たりの8個入りで、食べごたえもピカイチ。セブン‐イレブンの和スイーツを代表する存在。
＜試食会参加者コメント＞
・「コンビニ商品なのに、とろける食感がすごいです！」（20代／女性）
・「きな粉の風味がいい。中の黒蜜もくどくなくてわらび餅との相性がよかった」（50代／女性）
・「専門店で食べているようななめらかでヤワヤワなわらび餅でとても美味しかったです」（30代／女性）
価格：160円（税込172.80円）
くちどけの良いシュー皮に、こだわりの卵で作る濃厚でなめらかなカスタードクリームをたっぷり詰めたシュークリーム。カスタードクリームに配合されたバニラビーンズが上品な風味をプラスしてくれている。老若男女誰もが親しみやすいTHE・王道スイーツ。
＜試食会参加者コメント＞
・「卵の味がしっかりと感じられて濃厚でした。カスタードクリームは普段スイーツを選ぶときにあまり選ばないのですが、食べた瞬間に美味しいと感じました」（30代／女性）
・「バニラビーンズの入ったカスタードが濃厚で美味しかった！たっぷり入っていてうれしい」（40代／女性）
・「生地も柔らかすぎず、クリームは濃厚でもったりしてて満足感を感じました。コスパもいい」（20代／男性）
価格：278円（税込300.24円）
雲のような「ふわふわ」の食感が特長の生地に、北海道十勝産小豆を使用した粒あんと、なめらかなミルクホイップクリームを挟んだ新感覚のどらやき。厚みがありつつも雲のように軽い食感と、和と洋の素材の組み合わせで、美味しさとバランスの良さが共存する商品。
＜試食会参加者コメント＞
・「一口目の食感が柔らかく、雲を食べてるみたいでした」（20代／女性）
・「生地がふわふわで軽く、食べやすい」（10代／女性）
・「ふわふわでホイップも美味しく、全体的にバランスが良かった」（70代／女性）
価格：380円（税込410.40円）
7層に折り重なる生地やホイップクリームを丁寧に手作業で重ねたイタリア栗のモンブラン。サクサクのビスケットの食感をアクセントに、濃厚でなめらかなマロンクリームが味わえる。
＜試食会参加者コメント＞
・「ホイップクリームと混ざるバランスが絶妙でおいしかったです」（20代／女性）
・「コンビニとは思えないクオリティで、食感もよく、少し大人なスイーツだなと思いました」（30代／女性）
価格：230円（税込248.40円）
みかんの爽やかな甘みと濃厚な牛乳のコクがとろけ合う、なめらかなミルク寒天。昨年秋のリニューアルで、新たに濃縮ミルクを追加しミルク感が大幅にアップ。さらに寒天の配合量を調整したことで食感が柔らかくなり、濃厚でまろやかな味わいでありつつ、さっぱりとした後味になっている。
＜試食会参加者コメント＞
・「ミルクの濃厚さと、みかんのさっぱりさが合わさって､つるんと食べられてとても美味しかったです」（20代／女性）
価格：250円（税込270円）
もちもち食感の生地でバナナとチョコ、ホイップクリームを包んだクレープ。くちどけのよいチョコとバナナ果肉を、なめらかなホイップクリームが包み込む、まとまりのある美味しさ。
＜試食会参加者コメント＞
・「もちもちの生地と大好きなチョコバナナクリームの相性がとても良くて、万人受けする商品だと思いました。特に若い子に人気が出そうです」（20代／女性）
価格：185円（税込199.80円）
こだわり卵を使用したカスタードと、たっぷりのホイップの2種類のクリームを使用したWシュー。柔らかくくちどけの良いシュー生地から、軽やかなホイップクリームとなめらかなカスタードが溢れ出す。世代を超えて愛されている。
＜試食会参加者コメント＞
・「クリームが濃厚で食べやすい」（50代／女性）
・「甘すぎず、美味しかった！」（50代／女性）
価格：188円（税込203.04円）
赤えんどう豆を混ぜ込んだもち生地で、北海道十勝産小豆を使用したコクのある粒あんをたっぷりと包んでいる。食べごたえもしっかり感じられる。
＜試食会参加者コメント＞
・「まず大福を手に持った時の重量感とビジュアルのインパクトが大きく、これでもかというほどの豆の量に驚きました。食べてみると甘さ控えめで塩気があり餅の食感もよい大変美味しい大福でした。コストパフォーマンスも大満足でした」（30代／女性）
※すべて画像はイメージ。
※地域により商品の規格や価格・発売日が異なる場合あり。
※掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の地域あり。
今回の結果から感じたのは「食感（テクスチャー）」への並々ならぬこだわり。1位のチーズケーキに代表される“とろ生食感”や、2位のエクレアが放つ多層的な食感は、もはやコンビニの域を超えているのかも。定番のシュークリームや和スイーツも、素材や配合の微調整で常に進化を遂げているのが印象的。手軽に買える「日常の贅沢」が、私たちの生活を確実に豊かにしていることを再確認した調査だった。
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が読者の説得力ある声を参考に、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
◆編集後記
今回の結果から感じたのは「食感（テクスチャー）」への並々ならぬこだわり。1位のチーズケーキに代表される“とろ生食感”や、2位のエクレアが放つ多層的な食感は、もはやコンビニの域を超えているのかも。定番のシュークリームや和スイーツも、素材や配合の微調整で常に進化を遂げているのが印象的。手軽に買える「日常の贅沢」が、私たちの生活を確実に豊かにしていることを再確認した調査だった。
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が読者の説得力ある声を参考に、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
