±ØÊÛ¡Ö·Ü¤á¤·¡×¤Î²ÖÁ±¤¬ÎäÅà¿©ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ª¡¡Á´¹ñ¤Î115ÉÊ¤«¤éÁª½Ð¡¡¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±ØÊÛ¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¡Ä¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô
Âç´Û»Ô¤Î²ÖÁ±¤Î¡Ö¤¢¤¤¿¤È·Ü¤á¤·¡×¤¬¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¡ª¤´ÅöÃÏÎäÅà¿©ÉÊÂç¾Þ 2025Ž°2026¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë½©ÅÄ¤Î·Ê¿§¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ø¤´ÅöÃÏÎäÅà¿©ÉÊ¡Ù¤ÎÍýÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¡ª¤´ÅöÃÏÎäÅà¿©ÉÊÂç¾Þ 2025Ž°2026¡×¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊPRÏ¢ÌÁ¤¬°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌ¤Íè¤Î¿©Âî¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È³«ºÅ¤·¤¿¿©ÉÊ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¹â¶â¾Þ5ÉÊ¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È»î¿©¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¡Ö¤¢¤¤¿¤È·Ü¤á¤·¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÖÁ±¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö²ÖÁ±¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿±ØÊÛ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Á´¤Æ¿©¤Ù½ª¤¨¤¿»þ¤ÎËþÂ´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢½©ÅÄ¤é¤·¤µËþºÜ¤Î°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¤¢¤¤¿¤È·Ü¤á¤·¡×¤Ï¡¢²ÖÁ±¼«Ëý¤Î½©ÅÄÌ¾Êª¡Ö·Ü¤á¤·¡×¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë
¡¦¤ß¤½Ì£¡¦¤´¤ÞÌ£¤Î¤¤ê¤¿¤ó¤Ý2¼ï¿©¤ÙÈæ¤Ù
¡¦¤®¤Ð¤µ(¥¢¥«¥â¥¯)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤Î¥³¥í¥Ã¥±
¡¦¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¤È¡¢¤È¤ó¤Ö¤ê¡¢¾®¾¾ºÚ¤ÎÏÂ¤¨Êª
¡¦»ÞÆ¦Æþ¤ê³÷ËÈ
¡¦¶¿ÅÚ¤Î´ÅÌ£¤«¤Þ¤Ö¤¯
¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡¢½©ÅÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ïー¥É¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¡¢¿³ºº°÷ÂåÉ½¤Î¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤³¤È¡¢¥¿¥±¥à¥é¥À¥¤¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÖÁ±¡¦È¬ÌÚ¶¶ÂåÉ½¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÊü¤¿¤ì¤¿¡¢¡Ø¤³¤ì°Ê¾å¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼¡Âç²ñ¤Î¿³ºº¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤Ï¡Øº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤¦¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¡Ù¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¡¢²¿À¤Âå¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾Êª¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡ØÎò»Ë¤ÎÌ£¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ìµ²±¤ò¡¢ÎäÅàµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊ¬¤Î¶¸¤¤¤â¤Ê¤¯ºÆ¸½¤·¡¢½©ÅÄ¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤´ÅöÃÏÎäÅà¿©ÉÊ¡Ù¤ÎÍýÁÛ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë½©ÅÄ¤Î·Ê¿§¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤·¤ç¤¦¤Ò¤ó¤Ï¡¢ÎäÅàµ»½Ñ¤¬¡Ø¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢´¶Æ°¤µ¤»¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«»ö¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
²ÖÁ±¤ÎÈ¬ÌÚ¶¶½¨°ìÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Ö2²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2Ï¢ÇÆ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÂç´Û¤¬¤¤¤«¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤«¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¿¤È·Ü¤á¤·¡×¤ò´Þ¤á¤¿ºÇ¹â¶â¾Þ¡¢¶â¾Þ¼õ¾Þ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾¾²°¶äºÂ ÃÏ²¼2³¬¡Ö¥®¥ó¥¶¥Õ¥íー¥º¥ó¥°¥ë¥á¡×¤ÇÍè·î14Æü(ÅÚ)¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¿¤È·Ü¤á¤·¡×¤Ï²ÖÁ±¤ÎHP¤«¤é¤â¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£