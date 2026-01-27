2/7(土)G大阪戦

ハーフタイムに「DAZN 100万円キックチャレンジ」実施⚽️



バーに当てれば100万円✨

スペシャルな一戦を盛り上げるのはアナタのキック

皆さまの挑戦、お待ちしております



↓応募&詳細コチラ!↓https://t.co/wbgj6oiwic

#セレッソ大阪#DAZN pic.twitter.com/fVSFMPZK8E