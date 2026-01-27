成功すると100万円! C大阪がキックチャレンジを開催
セレッソ大阪は26日、ホームで2月7日に行われるガンバ大阪戦のハーフタイムに『DAZN100万円キックチャレンジ』を実施すると発表した。
同イベントは指定の位置からボールを蹴り、クロスバーに当てれば成功。賞金として100万円がもらえる。
2月1日まで参加者の事前募集が行われ、当選人数は5名。当選者には、同試合のハーフタイムイベント『DAZN100万円キックチャレンジ』の参加権と当日の観戦ペアチケットが与えられる。
同イベントは指定の位置からボールを蹴り、クロスバーに当てれば成功。賞金として100万円がもらえる。
2月1日まで参加者の事前募集が行われ、当選人数は5名。当選者には、同試合のハーフタイムイベント『DAZN100万円キックチャレンジ』の参加権と当日の観戦ペアチケットが与えられる。
2/7(土)G大阪戦— セレッソ大阪オフィシャル (@crz_official) January 26, 2026
ハーフタイムに「DAZN 100万円キックチャレンジ」実施⚽️
バーに当てれば100万円✨
スペシャルな一戦を盛り上げるのはアナタのキック
皆さまの挑戦、お待ちしております
↓応募&詳細コチラ!↓https://t.co/wbgj6oiwic
#セレッソ大阪#DAZN pic.twitter.com/fVSFMPZK8E