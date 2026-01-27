大阪・堂島リバーフォーラムで没入型展覧会「クリムト・アライブ」 SNSで話題
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
堂島リバーフォーラム（大阪市福島区）で現在、没入型展覧会「クリムト・アライブ 大阪展」が開催されている。
9世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの作品を、360度を囲む巨大スクリーンに投影。ベートーヴェンやモーツァルトなどのクラシック音楽と、官能的で温かみのある香りの演出とともに楽しめる。展示室内は写真・動画撮影が可能で、多くの来場者がSNSに投稿し話題を集めている。
観覧料は、一般・大学生＝2,800円、中高生＝2,000円、小学生＝1,500円。会期は3月1日まで。
9世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの作品を、360度を囲む巨大スクリーンに投影。ベートーヴェンやモーツァルトなどのクラシック音楽と、官能的で温かみのある香りの演出とともに楽しめる。展示室内は写真・動画撮影が可能で、多くの来場者がSNSに投稿し話題を集めている。
観覧料は、一般・大学生＝2,800円、中高生＝2,000円、小学生＝1,500円。会期は3月1日まで。
関連記事
大丸梅田店に北海道発・冬季限定スイーツ「SNOWS」 代表商品「スノーサンド」など販売
ザ・リッツ・カールトン大阪で「ストロベリーアフタヌーンブッフェ」 撮影タイムも
阪急うめだ本店で国内最大級「バレンタインチョコレート博覧会」 350ブランド3000種類
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/