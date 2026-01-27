この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

堂島リバーフォーラム（大阪市福島区）で現在、没入型展覧会「クリムト・アライブ 大阪展」が開催されている。

9世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの作品を、360度を囲む巨大スクリーンに投影。ベートーヴェンやモーツァルトなどのクラシック音楽と、官能的で温かみのある香りの演出とともに楽しめる。展示室内は写真・動画撮影が可能で、多くの来場者がSNSに投稿し話題を集めている。

観覧料は、一般・大学生＝2,800円、中高生＝2,000円、小学生＝1,500円。会期は3月1日まで。

